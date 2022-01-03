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İtalyan devi İnter, Suudi Arabistan'a satılıyor
İtalyan devi İnter, Suudi Arabistan'a satılıyor
Geçtiğimiz aylarda Newcastle United’ı satın alan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, şimdi de Inter’i satın almak istiyor. Suudi fonu bu kez Inter ile 1 milyar... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T13:19+0300
2022-01-03T13:19+0300
spor
inter
suudi arabistan
satış
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International Business Times'ın haberine göre iki taraf el sıkıştı ve ve gerekli evraklar önümüzdeki birkaç gün içinde Inter genel merkezine ulaşacak.Inter, Hakimi ve Lukaku gibi yıldızlarını elden çıkartmış olmasına rağmen bu yıl 13 milyon Euro zarar açıkladı. 2016 yılında yapılan anlaşma sonucunda Inter yüzde 70’e yakın hissesini Çinli Suning Holding’e satmıştı. Serie A takımları arasında en fazla mali zararda olduğu iddia edilen Inter, Conte ile yolarını da maddi sorunlar nedeniyle ayırmıştı. Bu sezon Simone Inzaghi yönetiminde ilerleyen Inter, ilk yarıyı lider tamamladı.Inter bu yatırımla birlikte maddi sorunlarını düzeltip, yıldız oyuncularını elde tutmak istiyor. Lukaku yaptığı açıklamada, Chelsea’de mutlu olmadığını ve Inter’e ger dönmek istediğini söylemişti.PIF'in Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yı da satın alacağı konuşuluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211027/suudi-arabistanlilarin-satin-aldigi-new-castle-united-yeni-teknik-direktorunu-belirlemek-uzere-1050217084.html
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inter, suudi arabistan, satış

İtalyan devi İnter, Suudi Arabistan'a satılıyor

13:19 03.01.2022
© REUTERSInter - logo
Inter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© REUTERS
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Geçtiğimiz aylarda Newcastle United’ı satın alan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, şimdi de Inter’i satın almak istiyor. Suudi fonu bu kez Inter ile 1 milyar dolarlık satış planları yapıyor.
International Business Times'ın haberine göre iki taraf el sıkıştı ve ve gerekli evraklar önümüzdeki birkaç gün içinde Inter genel merkezine ulaşacak.
Inter, Hakimi ve Lukaku gibi yıldızlarını elden çıkartmış olmasına rağmen bu yıl 13 milyon Euro zarar açıkladı.
2016 yılında yapılan anlaşma sonucunda Inter yüzde 70’e yakın hissesini Çinli Suning Holding’e satmıştı.
Serie A takımları arasında en fazla mali zararda olduğu iddia edilen Inter, Conte ile yolarını da maddi sorunlar nedeniyle ayırmıştı. Bu sezon Simone Inzaghi yönetiminde ilerleyen Inter, ilk yarıyı lider tamamladı.
Inter bu yatırımla birlikte maddi sorunlarını düzeltip, yıldız oyuncularını elde tutmak istiyor. Lukaku yaptığı açıklamada, Chelsea’de mutlu olmadığını ve Inter’e ger dönmek istediğini söylemişti.
PIF'in Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yı da satın alacağı konuşuluyor.
New Castle United - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
SPOR
Suudi Arabistanlıların satın aldığı Newcastle United, yeni teknik direktörünü belirlemek üzere
27 Ekim 2021, 09:38
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