https://tr.sputniknews.com/20220103/jerusalem-postun-web-sitesi-suleymani-suikastinin-yil-donumunde-hacklendi-1052344883.html
Jerusalem Post'un internet sitesi, Süleymani suikastının yıl dönümünde hacklendi
Jerusalem Post'un internet sitesi, Süleymani suikastının yıl dönümünde hacklendi
İsrail'in Jerusalem Post gazetesinden yapılan açıklamada, internet sitesinin saldırıya uğradığı ve bunun ülke için bariz bir tehdit olduğu belirtildi. Siber... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T11:03+0300
2022-01-03T11:03+0300
2022-01-03T11:09+0300
dünya
israil
iran
siber saldırı
kasım süleymani
jerusalem post
general
hack
hackleme
süleymani suikastı sonrası abd - iran krizi
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İsrail merkezli yayın kuruluşu Jerusalem Post'un internet sitesine bu sabah giriş yapanlar, bir haber sitesi anasayfası yerine, 3 Ocak 2020'de Irak'ta ABD saldırısında öldürülen üst düzey İranlı general Kasım Süleymani'yi andığı düşünülen bir görselle karşılaştı.Söz konusu görselde, bir parmağa takılı olan kırmızı yüzükten çıkan kurşun şeklinde bir nesne yer aldı. Bu nesne, 'Süleymani'nin hayattayken taktığı yüzük' olarak yorumlandı. Olaya ilişkin Jerusalem Post'tan yapılan açıklamada, "Web sitemizin açık bir şekilde hacklendiğinin farkındayız. Bu, ülke için bariz bir tehdittir" dendi.Öte yandan, yayın kuruluşunun mobil uygulaması bu siber saldırıdan etkilenmedi ve İsrail merkezli diğer büyük haber siteleri de normal bir şekilde çalışmaya devam etti.İranlı General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de, uçakla geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla uğradığı bombalı saldırıda öldürülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220101/irakta-kasim-suleymani-icin-anma-toreni-1052312903.html
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israil, iran, siber saldırı, kasım süleymani, jerusalem post, general, hack, hackleme, süleymani suikastı sonrası abd - iran krizi
Jerusalem Post'un internet sitesi, Süleymani suikastının yıl dönümünde hacklendi
11:03 03.01.2022 (güncellendi: 11:09 03.01.2022)
İsrail'in Jerusalem Post gazetesinden yapılan açıklamada, internet sitesinin saldırıya uğradığı ve bunun ülke için bariz bir tehdit olduğu belirtildi. Siber saldırının İranlı general Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde yapılması dikkat çekti.
İsrail merkezli yayın kuruluşu Jerusalem Post'un internet sitesine bu sabah giriş yapanlar, bir haber sitesi anasayfası yerine, 3 Ocak 2020'de Irak'ta ABD saldırısında öldürülen üst düzey İranlı general Kasım Süleymani'yi andığı düşünülen bir görselle karşılaştı.
Söz konusu görselde, bir parmağa takılı olan kırmızı yüzükten çıkan kurşun şeklinde bir nesne yer aldı. Bu nesne, 'Süleymani'nin hayattayken taktığı yüzük' olarak yorumlandı.
Olaya ilişkin Jerusalem Post'tan yapılan açıklamada, "Web sitemizin açık bir şekilde hacklendiğinin farkındayız. Bu, ülke için bariz bir tehdittir" dendi.
Öte yandan, yayın kuruluşunun mobil uygulaması bu siber saldırıdan etkilenmedi ve İsrail merkezli diğer büyük haber siteleri de normal bir şekilde çalışmaya devam etti.
İranlı General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de, uçakla geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla uğradığı bombalı saldırıda öldürülmüştü.