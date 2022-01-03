https://tr.sputniknews.com/20220103/jerusalem-postun-web-sitesi-suleymani-suikastinin-yil-donumunde-hacklendi-1052344883.html

Jerusalem Post'un internet sitesi, Süleymani suikastının yıl dönümünde hacklendi

Jerusalem Post'un internet sitesi, Süleymani suikastının yıl dönümünde hacklendi

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinden yapılan açıklamada, internet sitesinin saldırıya uğradığı ve bunun ülke için bariz bir tehdit olduğu belirtildi. Siber... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T11:03+0300

2022-01-03T11:03+0300

2022-01-03T11:09+0300

dünya

israil

iran

siber saldırı

kasım süleymani

jerusalem post

general

hack

hackleme

süleymani suikastı sonrası abd - iran krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052344955_0:4:961:544_1920x0_80_0_0_7f4666e8b15b5aa8e1d0d2fe371d2c92.jpg

İsrail merkezli yayın kuruluşu Jerusalem Post'un internet sitesine bu sabah giriş yapanlar, bir haber sitesi anasayfası yerine, 3 Ocak 2020'de Irak'ta ABD saldırısında öldürülen üst düzey İranlı general Kasım Süleymani'yi andığı düşünülen bir görselle karşılaştı.Söz konusu görselde, bir parmağa takılı olan kırmızı yüzükten çıkan kurşun şeklinde bir nesne yer aldı. Bu nesne, 'Süleymani'nin hayattayken taktığı yüzük' olarak yorumlandı. Olaya ilişkin Jerusalem Post'tan yapılan açıklamada, "Web sitemizin açık bir şekilde hacklendiğinin farkındayız. Bu, ülke için bariz bir tehdittir" dendi.Öte yandan, yayın kuruluşunun mobil uygulaması bu siber saldırıdan etkilenmedi ve İsrail merkezli diğer büyük haber siteleri de normal bir şekilde çalışmaya devam etti.İranlı General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de, uçakla geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla uğradığı bombalı saldırıda öldürülmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220101/irakta-kasim-suleymani-icin-anma-toreni-1052312903.html

israil

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, iran, siber saldırı, kasım süleymani, jerusalem post, general, hack, hackleme, süleymani suikastı sonrası abd - iran krizi