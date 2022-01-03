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Kadıköy'de köpek besleyen hayvansevere tehdit: 'Samuray kılıcıyla doğrarım'
Kadıköy'de köpek besleyen hayvansevere tehdit: 'Samuray kılıcıyla doğrarım'
Kadıköy’de iki grup, oturdukları sitede sokak hayvanlarına bakılması konusunda karşı karşıya geldi. Karşıt site sakini tarafından köpeğinin boğazı sıkılarak... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T12:37+0300
2022-01-03T12:37+0300
türkiye
kadıköy
köpek
tehdit
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Kadıköy’de lüks site yaşayan 2 grup, sokak köpeklerinin sitede özgürce yaşamaları konusunda karşı karşıya geldi. Site sakinlerinden bir grup sitenin bahçesinde kulübe yaptırarak, sokak köpeklerine sahip çıkarken, sitede yaşayan başka bir grup sokak köpeklerinden rahatsız olarak bu duruma karşı çıktı. Sitenin içerisinde, bahçesinde hem kendi köpeklerine hem de sahiplenilen sokak hayvanlarının özgürce yaşamasını isteyen site sakinleri, sitede yaşayan karşı gruptan sokak hayvanlarına ve kendilerine yönelik tepki alınca mücadeleye başladı.İddiaya göre zaman ilerledikçe lüks sitede sokak köpeği ve kendi köpeklerini besleyen grup, diğer gruptan şiddet gördü. Tuğba Güner köpeğiyle asansöre binmek istediği sırada karşıt gruptan bir site sakinin şiddetine maruz kaldı. Köpeğinin boğazı sıkılan Güner, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ünlü isimlerden destekLüks sitede bitmek bilmeyen köpek sorununda karşıt grubun şikayetleri sonrasında, yılbaşı gecesi öncesinde sitenin sakinlerinin maskotu, Thor, Sarı ve Benekli isimli köpeklerden Thor ve Sarı ortadan yok olurken “Benekli” isimli köpek ısırma iddiasıyla yetkililer tarafından barınağa alındı. Site sakinleri sahiplendikleri köpeklerin ortadan kaybolmasıyla göz yaşlarına boğuldu. Site sakinleri, sosyal medya üzerinden köpeklerini arama kampanyası başlattı. Arama kampanyasına ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Esra Ruşan ünlü sanatçı Hande Yener gibi isimler de destek verdi. Öte yandan lüks site sakinleri kaybolan 2 sokak köpeğini bulanları 50 bin lira gibi bir ücretle ödüllendireceklerini belirtti. “Samuray kılıcıyla doğrarım, kimsenin ruhu duymaz”Kadıköy’de lüks sitede köpek beslediği için köpeğinin boğazı sıkılarak tehdit edildiğini belirten Tuğba Güner, “Yaklaşık bir buçuk ay önce otopark katından köpeğimle birlikte daireme çıkarken, eşi ve çocuğunun korkmasından dolayı köpeğimi kucağıma almamı söyledi. Eşyalarımın olmasından dolayı alamayacağımı belirttim. “Köpeğini al lan “ diye ağır bir söylemde bulundu. Eşini ve çocuğunu dışarı çıkardıktan sonra tekrar üzerime yürüyerek köpeğimin boğazını sıkarak beni tartakladı. Aynı şeyi ben sana yapsam, çocuğuna yapsam ne yaparsın dediğimde, “ Senin kelleni keserim, seni samuray kılıcıyla doğrarım. Bir yere atarım, kimsenin ruhu duymaz. Aynı şeyi yap bak bakalım ne oluyor” dedi. Dava açtım hakkımı savundum ama maalesef Türkiye’de bazı kurallar kadını korumaya yönelik değil. Dava düştü ama sitemizdeki sokak köpekleri yok. Bu grup insanlar yine onları tartaklıyorlar, onlara şiddet gösteriyorlar. Bize onları beslediğimiz için şiddet gösteriyorlar. Bu sitede 400 daire var, bir grup sitenin huzurunu bozuyor ama biz yine yılmadan hakkımızı savunacağız” diye konuştu.“Bu dünya sadece insanlara ait değil“Sokak köpeklerinin kaybolmasından dolayı yeni yıla çok üzgün girdiklerini belirten site sakinlerinden Rus vatandaş Katherina Altıntaş, “Biz site sakinleri olarak kendi köpeklerimiz dışında 4 adet sokak köpeğini sahiplendik ve onlara sitenin bahçesine kulübe yaptırdık. Sokak köpekleri saldırmalarının aksine site sakinleri yaşadığı bölgeyi koruyorlardı. Geçtiğimiz Perşembe günü 2 sokak köpeğimiz kayboldu, 1 tanesi ısırma tehlikesiyle yetkililer tarafından barınağa alındı. Köpeklerimizin aşıları tamdı ve kimseyi ısırmadılar. Ben gönüllü olarak barınağa gidiyor ve alınan köpeğimizi ziyaret ediyorum. Kaybolan köpeklerimizi arıyoruz. Site sakinleri olarak çok üzülüyoruz, köpeklerimizin kimseye zararı yoktu. Kimi insanlar dünyanın ve doğal yaşam sadece insanlara ait, burası bir lüks site burada sokak köpekleri olmaz diye düşünüyorlar. Ben tam tersi düşünüyorum. Hayvanlar olmaz ise dünya zaten güzel olmaz ki. Bütün belediyeleri aradım, hiçbir belediye sorunsuz köpeği almaz. Sokak köpeklerimizin sitede sokak köpeklerini istemeyen bazı kişiler tarafından ortadan kaldırıldığını düşünüyoruz. Ben buradan seslenmek istiyorum, köpeklerimizi alanlar lütfen bıraksın. Ben sonsuza kadar arayacağım” diye konuştu.
türkiye
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kadıköy, köpek, tehdit

Kadıköy'de köpek besleyen hayvansevere tehdit: 'Samuray kılıcıyla doğrarım'

12:37 03.01.2022
© İHA / Kadıköy'de köpek besleyen hayvansevere tehdit: 'Samuray kılıcıyla doğrarım'
Kadıköy'de köpek besleyen hayvansevere tehdit: 'Samuray kılıcıyla doğrarım' - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© İHA /
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Kadıköy’de iki grup, oturdukları sitede sokak hayvanlarına bakılması konusunda karşı karşıya geldi. Karşıt site sakini tarafından köpeğinin boğazı sıkılarak tehdit edildiğini belirten Tuğba Güner, “Senin kelleni keserim, samuray kılıcıyla doğrarım, kimsenin ruhu duymaz” diye tehdit aldığını söyledi.
Kadıköy’de lüks site yaşayan 2 grup, sokak köpeklerinin sitede özgürce yaşamaları konusunda karşı karşıya geldi. Site sakinlerinden bir grup sitenin bahçesinde kulübe yaptırarak, sokak köpeklerine sahip çıkarken, sitede yaşayan başka bir grup sokak köpeklerinden rahatsız olarak bu duruma karşı çıktı. Sitenin içerisinde, bahçesinde hem kendi köpeklerine hem de sahiplenilen sokak hayvanlarının özgürce yaşamasını isteyen site sakinleri, sitede yaşayan karşı gruptan sokak hayvanlarına ve kendilerine yönelik tepki alınca mücadeleye başladı.

İddiaya göre zaman ilerledikçe lüks sitede sokak köpeği ve kendi köpeklerini besleyen grup, diğer gruptan şiddet gördü. Tuğba Güner köpeğiyle asansöre binmek istediği sırada karşıt gruptan bir site sakinin şiddetine maruz kaldı. Köpeğinin boğazı sıkılan Güner, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ünlü isimlerden destek

Lüks sitede bitmek bilmeyen köpek sorununda karşıt grubun şikayetleri sonrasında, yılbaşı gecesi öncesinde sitenin sakinlerinin maskotu, Thor, Sarı ve Benekli isimli köpeklerden Thor ve Sarı ortadan yok olurken “Benekli” isimli köpek ısırma iddiasıyla yetkililer tarafından barınağa alındı. Site sakinleri sahiplendikleri köpeklerin ortadan kaybolmasıyla göz yaşlarına boğuldu. Site sakinleri, sosyal medya üzerinden köpeklerini arama kampanyası başlattı. Arama kampanyasına ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Esra Ruşan ünlü sanatçı Hande Yener gibi isimler de destek verdi. Öte yandan lüks site sakinleri kaybolan 2 sokak köpeğini bulanları 50 bin lira gibi bir ücretle ödüllendireceklerini belirtti.

“Samuray kılıcıyla doğrarım, kimsenin ruhu duymaz”

Kadıköy’de lüks sitede köpek beslediği için köpeğinin boğazı sıkılarak tehdit edildiğini belirten Tuğba Güner, “Yaklaşık bir buçuk ay önce otopark katından köpeğimle birlikte daireme çıkarken, eşi ve çocuğunun korkmasından dolayı köpeğimi kucağıma almamı söyledi. Eşyalarımın olmasından dolayı alamayacağımı belirttim. “Köpeğini al lan “ diye ağır bir söylemde bulundu. Eşini ve çocuğunu dışarı çıkardıktan sonra tekrar üzerime yürüyerek köpeğimin boğazını sıkarak beni tartakladı. Aynı şeyi ben sana yapsam, çocuğuna yapsam ne yaparsın dediğimde, “ Senin kelleni keserim, seni samuray kılıcıyla doğrarım. Bir yere atarım, kimsenin ruhu duymaz. Aynı şeyi yap bak bakalım ne oluyor” dedi. Dava açtım hakkımı savundum ama maalesef Türkiye’de bazı kurallar kadını korumaya yönelik değil. Dava düştü ama sitemizdeki sokak köpekleri yok. Bu grup insanlar yine onları tartaklıyorlar, onlara şiddet gösteriyorlar. Bize onları beslediğimiz için şiddet gösteriyorlar. Bu sitede 400 daire var, bir grup sitenin huzurunu bozuyor ama biz yine yılmadan hakkımızı savunacağız” diye konuştu.

“Bu dünya sadece insanlara ait değil“

Sokak köpeklerinin kaybolmasından dolayı yeni yıla çok üzgün girdiklerini belirten site sakinlerinden Rus vatandaş Katherina Altıntaş, “Biz site sakinleri olarak kendi köpeklerimiz dışında 4 adet sokak köpeğini sahiplendik ve onlara sitenin bahçesine kulübe yaptırdık. Sokak köpekleri saldırmalarının aksine site sakinleri yaşadığı bölgeyi koruyorlardı. Geçtiğimiz Perşembe günü 2 sokak köpeğimiz kayboldu, 1 tanesi ısırma tehlikesiyle yetkililer tarafından barınağa alındı. Köpeklerimizin aşıları tamdı ve kimseyi ısırmadılar. Ben gönüllü olarak barınağa gidiyor ve alınan köpeğimizi ziyaret ediyorum. Kaybolan köpeklerimizi arıyoruz. Site sakinleri olarak çok üzülüyoruz, köpeklerimizin kimseye zararı yoktu. Kimi insanlar dünyanın ve doğal yaşam sadece insanlara ait, burası bir lüks site burada sokak köpekleri olmaz diye düşünüyorlar. Ben tam tersi düşünüyorum. Hayvanlar olmaz ise dünya zaten güzel olmaz ki. Bütün belediyeleri aradım, hiçbir belediye sorunsuz köpeği almaz. Sokak köpeklerimizin sitede sokak köpeklerini istemeyen bazı kişiler tarafından ortadan kaldırıldığını düşünüyoruz. Ben buradan seslenmek istiyorum, köpeklerimizi alanlar lütfen bıraksın. Ben sonsuza kadar arayacağım” diye konuştu.
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