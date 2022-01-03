https://tr.sputniknews.com/20220103/kamyonet-evin-duvarina-carpti-2-olu-2-yarali-1052368694.html

Kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde freni boşalması sonucu yoldan çıkıp, evin duvarına çarpan kamyonetteki sürücü Cafer Yavuz ve Yakup Yılmaz hayatını kaybetti, 2... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

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Cafer Yavuz yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre yokuştan indiği sırada freni boşaldı. Sürücüsünün durdurmakta başarılı olamadığı kamyonet, yoldan çıkarak 2 katlı evin duvarına çarptı. Evin duvarının bir kısmı yıkılırken, sürücü Cafer Yavuz ve Yakup Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetteki 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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trabzon, duvar, kaza, kamyon, kamyonet