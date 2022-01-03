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Kanada'nın en büyük eyaletinde koronavirüs önlemleri yeniden sıkılaştırıldı
Kanada'nın en büyük eyaletinde koronavirüs önlemleri yeniden sıkılaştırıldı
Kanada'nın 15 milyonluk nüfusu ile en büyük eyaleti olan Ontario'da, Kovid-19 vakalarının rekor düzeyde artması üzerine önlemler sıkılaştırıldı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T23:25+0300
2022-01-03T23:25+0300
koronavirüs
kanada
tedbir
aşı
vaka
koronavirüs
kovid-19
omicron
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Kanada'da Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, düzenlediği basın toplantısında, "Önümüzdeki günlerde bir yeni vaka tsunamisiyle karşı karşıyayız" dedi.Salgında geçen yıl 2. dalga için uygulanan önlemlere geri döndüklerini belirten Ford, "Bu önlemlerin acil amacı, bu son dalgayı atlatabilmek için hastanelerimizin üzerindeki baskıyı hafifletebilmektir" ifadelerini kullandı.Ford, "Omicron varyantının neden olduğu yeni Kovid-19 vaka artışı hakkında halk sağlığı uzmanlarımız bize her gün yüz binlerce vaka görebileceğimizi söylüyor. Bu hastanelerde binlerce yatak eksiği anlamına gelebilir. Bu varyantı kontrol altına almak için mümkün olan her şeyi yapmazsak sonuçlar felaket olabilir. Bu, alamayacağımız bir risk" değerlendirmesinde bulundu.Başbakan Ford, 5 Ocak'ta başlayacak kısıtlamaların 21 gün boyunca devam edeceğini bildirdi.Acil olmayan tüm ameliyatlar ileri tarihlere ertelenecekFord'un açıklamasına göre, eyalet genelinde 5 Ocak'tan itibaren spor salonları kapatılacak, lokantalar içeride müşteri kabul etmeyecek, süpermarketlerde yarı yarıya müşteri kısıtlaması uygulanacak.Ontario eyaletinde tüm okullar 17 Ocak 2022'ye kadar yüz yüze eğitime kapatılırken, dersler çevrim içi olarak devam edecek. Eğitimin 17 Ocak'tan sonra ne şekilde devam edeceği salgının seyrine göre daha sonra belirlenecek.Sosyal toplanma limitleri iç mekanlarda 5, dışarıda ise 10 kişiye indirilecek.İşletmeler ve kuruluşlar için ofiste olmalarına gerek olmayan çalışanların uzaktan çalışmasını sağlamaları zorunlu olacak.Kapalı mekan düğünleri, cenaze törenleri, dini hizmetler, ayinler ve törenlerdeki kapasite, bina kapasitesinin yüzde 50'si ile sınırlı olacak.Açık hava hizmetleri, 2 metrelik sosyal mesafeyi koruyabilecek kişi sayısıyla sınırlandırılacak.Alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere perakende ortamlarına yüzde 50 kapasiteyle çalışma izin verilecek. Alışveriş merkezleri için kuyruklarda sosyal mesafe zorunluluğu olacak.Berber, kuaför ve diğer kişisel bakım hizmetlerinin yüzde 50 kapasiteyle çalışmasına izin verilirken saunalar, buhar odaları ve oksijen barları kapatılacak.Halk kütüphanelerinin kapasitesi yüzde 50 ile sınırlı olacak.Restoranlarda, barlarda, diğer yiyecek veya içecek işletmelerinde kapalı mekanda yemek yemeye izin verilmezken; paket servis, arabayla geçiş ve teslimat ile açık havada yemek yeme serbest olacak.Kapalı konser salonları, tiyatrolar ve sinemalar kapatılacak ancak provalara ve kayıtlı performanslara kısıtlamalarla izin verilecek.Müzeler, galeriler, hayvanat bahçeleri, bilim merkezleri, simge yapılar, tarihi yerler, botanik bahçeleri, turistik yerler, eğlence ve su parkları, tur ve rehberlik hizmetleri, fuarlar, kırsal sergiler ve festivaller kapanacak.Öte yandan kapalı at yarışı pistleri, araba yarış pistleri ve benzeri mekanlar kapanacak.Tekne turlarına yüzde 50 kapasiteyle izin verilecek.Hastanelerde, acil olmayan tüm ameliyatlar ileri tarihlere ertelenecek ve acil Kovid-19 vakaları için yatak sağlanacak.Bir haftalık dönemde 239 bin 848 artışKanada genelinde 27 Aralık 2021'de 2 milyon 28 bin 393 olan vaka sayısı, bir haftalık dönemde 239 bin 848 artışla 2 milyon 268 bin 241'e çıktı.Günlük 34 binin üzerinde vaka sayısı anlamına gelen bu artışta, Ontario ve Quebec eyaletleri başı çekiyor.Kanada'da 27 Aralık 2021-3 Ocak 2022 dönemindeki haftada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 30 bin 180'den 30 bin 384'e yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20201221/kanada-mutasyon-riskli-koronavirus-nedeniyle-ingiltereden-ucuslari-durdurdu-1043437907.html
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kanada, tedbir, aşı, vaka, koronavirüs, kovid-19, omicron

Kanada'nın en büyük eyaletinde koronavirüs önlemleri yeniden sıkılaştırıldı

23:25 03.01.2022
© REUTERS / Blair GableKanada - koronavirüs
Kanada - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Blair Gable
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Kanada'nın 15 milyonluk nüfusu ile en büyük eyaleti olan Ontario'da, Kovid-19 vakalarının rekor düzeyde artması üzerine önlemler sıkılaştırıldı.
Kanada'da Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, düzenlediği basın toplantısında, "Önümüzdeki günlerde bir yeni vaka tsunamisiyle karşı karşıyayız" dedi.
Salgında geçen yıl 2. dalga için uygulanan önlemlere geri döndüklerini belirten Ford, "Bu önlemlerin acil amacı, bu son dalgayı atlatabilmek için hastanelerimizin üzerindeki baskıyı hafifletebilmektir" ifadelerini kullandı.
Ford, "Omicron varyantının neden olduğu yeni Kovid-19 vaka artışı hakkında halk sağlığı uzmanlarımız bize her gün yüz binlerce vaka görebileceğimizi söylüyor. Bu hastanelerde binlerce yatak eksiği anlamına gelebilir. Bu varyantı kontrol altına almak için mümkün olan her şeyi yapmazsak sonuçlar felaket olabilir. Bu, alamayacağımız bir risk" değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Ford, 5 Ocak'ta başlayacak kısıtlamaların 21 gün boyunca devam edeceğini bildirdi.

Acil olmayan tüm ameliyatlar ileri tarihlere ertelenecek

Ford'un açıklamasına göre, eyalet genelinde 5 Ocak'tan itibaren spor salonları kapatılacak, lokantalar içeride müşteri kabul etmeyecek, süpermarketlerde yarı yarıya müşteri kısıtlaması uygulanacak.
Ontario eyaletinde tüm okullar 17 Ocak 2022'ye kadar yüz yüze eğitime kapatılırken, dersler çevrim içi olarak devam edecek. Eğitimin 17 Ocak'tan sonra ne şekilde devam edeceği salgının seyrine göre daha sonra belirlenecek.
Sosyal toplanma limitleri iç mekanlarda 5, dışarıda ise 10 kişiye indirilecek.
İşletmeler ve kuruluşlar için ofiste olmalarına gerek olmayan çalışanların uzaktan çalışmasını sağlamaları zorunlu olacak.
Kapalı mekan düğünleri, cenaze törenleri, dini hizmetler, ayinler ve törenlerdeki kapasite, bina kapasitesinin yüzde 50'si ile sınırlı olacak.
Açık hava hizmetleri, 2 metrelik sosyal mesafeyi koruyabilecek kişi sayısıyla sınırlandırılacak.
Alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere perakende ortamlarına yüzde 50 kapasiteyle çalışma izin verilecek. Alışveriş merkezleri için kuyruklarda sosyal mesafe zorunluluğu olacak.
Berber, kuaför ve diğer kişisel bakım hizmetlerinin yüzde 50 kapasiteyle çalışmasına izin verilirken saunalar, buhar odaları ve oksijen barları kapatılacak.
Halk kütüphanelerinin kapasitesi yüzde 50 ile sınırlı olacak.
Restoranlarda, barlarda, diğer yiyecek veya içecek işletmelerinde kapalı mekanda yemek yemeye izin verilmezken; paket servis, arabayla geçiş ve teslimat ile açık havada yemek yeme serbest olacak.
Kapalı konser salonları, tiyatrolar ve sinemalar kapatılacak ancak provalara ve kayıtlı performanslara kısıtlamalarla izin verilecek.
Müzeler, galeriler, hayvanat bahçeleri, bilim merkezleri, simge yapılar, tarihi yerler, botanik bahçeleri, turistik yerler, eğlence ve su parkları, tur ve rehberlik hizmetleri, fuarlar, kırsal sergiler ve festivaller kapanacak.
Öte yandan kapalı at yarışı pistleri, araba yarış pistleri ve benzeri mekanlar kapanacak.
Tekne turlarına yüzde 50 kapasiteyle izin verilecek.
Hastanelerde, acil olmayan tüm ameliyatlar ileri tarihlere ertelenecek ve acil Kovid-19 vakaları için yatak sağlanacak.

Bir haftalık dönemde 239 bin 848 artış

Kanada genelinde 27 Aralık 2021'de 2 milyon 28 bin 393 olan vaka sayısı, bir haftalık dönemde 239 bin 848 artışla 2 milyon 268 bin 241'e çıktı.
Günlük 34 binin üzerinde vaka sayısı anlamına gelen bu artışta, Ontario ve Quebec eyaletleri başı çekiyor.
Kanada'da 27 Aralık 2021-3 Ocak 2022 dönemindeki haftada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 30 bin 180'den 30 bin 384'e yükseldi.
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