https://tr.sputniknews.com/20220103/karadenizde-avlanan-levrek-2-bin-liradan-satisa-sunuldu-1052361092.html

Karadeniz’de avlanan levrek 2 bin liradan satışa sunuldu

Karadeniz’de avlanan levrek 2 bin liradan satışa sunuldu

Ordu açıklarında avlanan 8 kilogram ağırlığındaki levrek 2 bin liradan tezgaha kondu. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T17:17+0300

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Ordu’da avlanan balıkçıların ağlarına büyük bir levrek takıldı. Perşembe ilçesi açıklarında yakalanan 8 kilo ağılığındaki deniz levreği görenleri şaşkına çevirdi.2 bin liradan satışa çıkartılan levreğin restoranlar tarafından alıcı bulması bekleniyor.'Fotoğraf çektiren var'Balıkçı Emrah Kılıç, “Böyle levrek çok nadir çıkıyor. Şu anda kilogram fiyatı da 250 lira. Müşterilerimizden çok fazla ilgi var. Bu balıklar sürekli çıkmadığı için dikkat çekiyor. İnsanlar fiyatını soruyor, fotoğrafını çekiyor, merakla bakıyor” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211231/erik-1000-liradan-tezgaha-indi-1052294439.html

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ekonomik kriz, gıda fiyatları, zam, balıkçılık, fiyat, levrek, balık