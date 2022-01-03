https://tr.sputniknews.com/20220103/karamollaoglu-iktidarin-sebep-oldugu-yikimi-artik-tuik-bile-perdeleyemiyor-1052352358.html

Karamollaoğlu: İktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor

Karamollaoğlu: İktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TÜİK'in enflasyon verilerine ilişkin olarak, "İktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor!"... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T14:07+0300

2022-01-03T14:07+0300

2022-01-03T14:07+0300

politika

tüik

enflasyon

temel karamollaoğlu

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Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor! TÜİK'in sipariş usulü hazırladığı verilere göre dahi; 20 yılın en yüksek enflasyonunu gördük. İktidarın 85 milyon üzerinde yaptığı ekonomi deneyi, ülkemizi uçuruma sürüklüyor! Bu akıl dışı ekonomik deney bir kez daha göstermiştir ki; Ak Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur!" ifadesini kullandı.

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tüik, enflasyon, temel karamollaoğlu