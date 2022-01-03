https://tr.sputniknews.com/20220103/karsta-kar-altinda-halay-cektiler-1052337814.html

Kars'ta kar altında halay çektiler

Kars'ta kar altında halay çektiler

Kars’ta yağan kar kent sakinlerini sokaklara çıkardı. Kars Vadisi’ne gelenler kar altında halay çekerken görüntülendi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

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kars

kar yağışı

halay

yaşam

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Kars’ta 2022 yılının ilk karı yağdı. Yağan kar ile birlikte sevdikleriyle dışarı çıkan vatandaşlar, kar altında yürüyerek Kars Vadisi’ne geldi. Burada ‘Kars’ yazısı önünde toplanan vatandaşlar, yağan karın tadını doyasıya yaşadı. Vadide eğlenen vatandaşlar ve sis altında kalan tarihi Kars Kalesi ile Havariler kilisesi havadan görüntülendi. Türküler eşliğinde halay çekenler saatlerce eğlendi. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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kars, kar yağışı, halay