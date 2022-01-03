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Kars'ta kar altında halay çektiler
Kars'ta kar altında halay çektiler
Kars’ta yağan kar kent sakinlerini sokaklara çıkardı. Kars Vadisi’ne gelenler kar altında halay çekerken görüntülendi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T03:59+0300
2022-01-03T04:03+0300
kars
kar yağışı
halay
yaşam
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Kars’ta 2022 yılının ilk karı yağdı. Yağan kar ile birlikte sevdikleriyle dışarı çıkan vatandaşlar, kar altında yürüyerek Kars Vadisi’ne geldi. Burada ‘Kars’ yazısı önünde toplanan vatandaşlar, yağan karın tadını doyasıya yaşadı. Vadide eğlenen vatandaşlar ve sis altında kalan tarihi Kars Kalesi ile Havariler kilisesi havadan görüntülendi. Türküler eşliğinde halay çekenler saatlerce eğlendi. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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kars, kar yağışı, halay

Kars'ta kar altında halay çektiler

03:59 03.01.2022 (güncellendi: 04:03 03.01.2022)
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU-AW507182Kars'ta kar altında halay çektiler
Kars'ta kar altında halay çektiler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU-AW507182
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Kars’ta yağan kar kent sakinlerini sokaklara çıkardı. Kars Vadisi’ne gelenler kar altında halay çekerken görüntülendi.
Kars’ta 2022 yılının ilk karı yağdı. Yağan kar ile birlikte sevdikleriyle dışarı çıkan vatandaşlar, kar altında yürüyerek Kars Vadisi’ne geldi. Burada ‘Kars’ yazısı önünde toplanan vatandaşlar, yağan karın tadını doyasıya yaşadı.
Vadide eğlenen vatandaşlar ve sis altında kalan tarihi Kars Kalesi ile Havariler kilisesi havadan görüntülendi.

Türküler eşliğinde halay çekenler saatlerce eğlendi. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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