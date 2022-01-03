https://tr.sputniknews.com/20220103/kayseride-miras-kavgasi-2-olu-2-yarali-1052362047.html

Kayseri'de 'miras' kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de 'miras' kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de, iki grup arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T17:46+0300

2022-01-03T17:46+0300

2022-01-03T17:47+0300

türkiye

kayseri

kavga

miras

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Akraba olan iki grup arasında miras meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada 30 yaşındaki Seyit, 20 yaşındaki Gaffar Mehmet , 44 yaşındaki Serdar ve İbrahim Yılmaz vuruldu. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Serdar ve İbrahim Yılmaz ise ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı.Cinayet şüphelisi olduğu belirlenen M.Y. de olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna götürüldü.

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kayseri, kavga, miras