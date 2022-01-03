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Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içerisinde Suriyelileri kendi memleketlerine göndereceğiz
Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içerisinde Suriyelileri kendi memleketlerine göndereceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en geç 2 yıl içerisinde tüm Suriyelileri memleketlerine göndereceklerini belirterek, "Bize güveneceksiniz. Her kuruşun... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T15:59+0300
2022-01-03T16:07+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Mersin’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde metro temel atma törenine katıldı.Mersin'de CHP'nin miting yapmasına izin verilmediğini hatırlatarak konuşmasına başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Demek meydan dolabiliyor. Demek halk değişim, seçim istiyor. Demek halk dönüşüm, adalet istiyor" dedi.Umutsuzluğa kapınılmamasını isteyen Kılıçdaroğlu Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatarak, "100 yıl önce bayrağımız göndere çekildi. 100 yıl önce Türkiye önemli başarılara imza attı. Millet İttifakı olarak inşallah biz yeni bir başarıya da imza atacağız. Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar topraklarımıza götüreceğiz ve bayrağımızı göndere çekeceğiz" görüşünü dile getirdi.'Bu ülke zengin, güçlü bir ülke'Her kesimin derdiyle bire bir ilgileneceklerini belirten CHP lideri, "Bu ülke zengin, güçlü bir ülke. Bu ülkede taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimiz yaşıyor ama onlar da umutsuz. Size sözüm söz. Millet İttifakı olarak Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar bütün bu havzayı Akdeniz'in en görkemli havzası haline getireceğiz. Yine göreceksiniz beş yıl içinde İstanbul'un nüfusu 2.5 milyon azalacak" ifadelerini kullandı.İYİ Parti lideri Meral Akşener de, "Bugün burada, sizlerle beraber olmak, hem demokrasinin şehri, hoşgörü, barış gibi güzel kavramları içinde barındıran şehir ama en önemlisi saygının şehri ve bugün 3 Ocak 2022 bundan tam 100 yıl evvel kendi kendini kurtaran şehir Mersin" dedi.Akşener şöyle devam etti:Zamlara tepki gösteren Akşener, "Bugün zamlarla hem memur zamları hem de yılbaşının hemen sonrasında malum zamlarla karşı karşıyasınız. Ben 24 aydır il il ilçe ilçe geziyorum. 81 ilin 79'unu tamamladım. Türkiye ağlıyor. Kendi çocuğu işsizken 5 maaşlı danışmanları duyup ağlayan insanlarla karşı karşıyayız Biz Allah'ın izniyle iktidara geleceğiz. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Biz bu yanlışlıkları yapmayacağız ve bu kul hakkını yemeyeceğiz. Yiyenlerin de kursağında kalmasını sağlayacağız. Ben 2017'de Mersin'e geldim. Referandum için çalıştım. Mersinli dinledi, gereğini yaptı. Malum tek adam sistemi Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi kabul edildi. Gelirleriniz azaldı, çocuklarınızın işsizliği çoğaldı. Liyakatsizlik dibine vurdu. Kayırmacılık dibine vurdu. Bu sene çiftçi buğdayı için gübre atamadı" diye konuştu.
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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener

Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içerisinde Suriyelileri kendi memleketlerine göndereceğiz

15:59 03.01.2022 (güncellendi: 16:07 03.01.2022)
© İHAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© İHA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en geç 2 yıl içerisinde tüm Suriyelileri memleketlerine göndereceklerini belirterek, "Bize güveneceksiniz. Her kuruşun hesabını da vereceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Mersin’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde metro temel atma törenine katıldı.
Mersin'de CHP'nin miting yapmasına izin verilmediğini hatırlatarak konuşmasına başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Demek meydan dolabiliyor. Demek halk değişim, seçim istiyor. Demek halk dönüşüm, adalet istiyor" dedi.
Umutsuzluğa kapınılmamasını isteyen Kılıçdaroğlu Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatarak, "100 yıl önce bayrağımız göndere çekildi. 100 yıl önce Türkiye önemli başarılara imza attı. Millet İttifakı olarak inşallah biz yeni bir başarıya da imza atacağız. Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar topraklarımıza götüreceğiz ve bayrağımızı göndere çekeceğiz" görüşünü dile getirdi.

'Bu ülke zengin, güçlü bir ülke'

Her kesimin derdiyle bire bir ilgileneceklerini belirten CHP lideri, "Bu ülke zengin, güçlü bir ülke. Bu ülkede taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimiz yaşıyor ama onlar da umutsuz. Size sözüm söz. Millet İttifakı olarak Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar bütün bu havzayı Akdeniz'in en görkemli havzası haline getireceğiz. Yine göreceksiniz beş yıl içinde İstanbul'un nüfusu 2.5 milyon azalacak" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener de, "Bugün burada, sizlerle beraber olmak, hem demokrasinin şehri, hoşgörü, barış gibi güzel kavramları içinde barındıran şehir ama en önemlisi saygının şehri ve bugün 3 Ocak 2022 bundan tam 100 yıl evvel kendi kendini kurtaran şehir Mersin" dedi.
Akşener şöyle devam etti:
Sizlerle beraber olmak, aranızda bulunmak ve böyle bir kalabalığın karşısında olmak ve sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte burada olmak, sizle beraber olmak inanılmaz bir heyecan, büyük bir onur. Bugün buradasınız. Yalnız bir şey söyleyeyim bu kalabalığı daha evvel burada toplayamayanlar vardı. Ne olacak şimdi? Eyvah eyvah yandık bundan sonrasında. Hakkınızı bize helal edin. Bu saatte başka işler yapabilirdiniz ama buradasınız. Allah bizi sizlere karşı mahçup etmesin.
Zamlara tepki gösteren Akşener, "Bugün zamlarla hem memur zamları hem de yılbaşının hemen sonrasında malum zamlarla karşı karşıyasınız. Ben 24 aydır il il ilçe ilçe geziyorum. 81 ilin 79'unu tamamladım. Türkiye ağlıyor. Kendi çocuğu işsizken 5 maaşlı danışmanları duyup ağlayan insanlarla karşı karşıyayız Biz Allah'ın izniyle iktidara geleceğiz. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Biz bu yanlışlıkları yapmayacağız ve bu kul hakkını yemeyeceğiz. Yiyenlerin de kursağında kalmasını sağlayacağız. Ben 2017'de Mersin'e geldim. Referandum için çalıştım. Mersinli dinledi, gereğini yaptı. Malum tek adam sistemi Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi kabul edildi. Gelirleriniz azaldı, çocuklarınızın işsizliği çoğaldı. Liyakatsizlik dibine vurdu. Kayırmacılık dibine vurdu. Bu sene çiftçi buğdayı için gübre atamadı" diye konuştu.
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