https://tr.sputniknews.com/20220103/kilicdaroglu-ey-saraydaki-ekonomi-dehasi-dokundugun-her-seyi-eline-yuzune-bulastirdin-1052346089.html
Kılıçdaroğlu: Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın
Kılıçdaroğlu: Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamının ardından bir paylaşım yaparak, " Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T11:40+0300
2022-01-03T11:40+0300
2022-01-03T11:40+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
tüik
enflasyon
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına ilişkin, "TÜİK yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan etti. Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!" ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:"Bu arada metal sanayicileri, emekçilere %17 zam teklif etmişsiniz. Bu TÜİK'ten bile beter teklifinizi not ettik. Köleniz değildir emekçiler, bu gayriciddi tavrınızdan hemen vazgeçin ve emekçilerin alın terlerinin karşılığını verin. Pazarlıkları yakından izliyoruz, bilginiz olsun."
https://tr.sputniknews.com/20220103/2021-yili-enflasyon-orani-belli-oldu-1052342934.html
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kemal kılıçdaroğlu, tüik, enflasyon
Kılıçdaroğlu: Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamının ardından bir paylaşım yaparak, " Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına ilişkin, "TÜİK yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan etti. Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:
"Bu arada metal sanayicileri, emekçilere %17 zam teklif etmişsiniz. Bu TÜİK'ten bile beter teklifinizi not ettik. Köleniz değildir emekçiler, bu gayriciddi tavrınızdan hemen vazgeçin ve emekçilerin alın terlerinin karşılığını verin. Pazarlıkları yakından izliyoruz, bilginiz olsun."