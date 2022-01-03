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Kırmızı kart gören futbolcu, yerde yatan rakibinin yüzüne tekme attı: Yaralanan futbolcu hastanede
Kırmızı kart gören futbolcu, yerde yatan rakibinin yüzüne tekme attı: Yaralanan futbolcu hastanede
Kırklareli'nde oynanan amatör lig futbol karşılaşmasında rakibinin tekme atması sonucu yaralanan sporcu, hastanede tedavi altına alındı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-03T18:00+0300
spor
kırmızı kart
futbolcu
yüz
tekme
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Kırklareli 1'inci Amatör Ligi B Grubu'nda dün Büyükmandıra Belediye Stadı'nda, Hürriyetspor ile Kuştepe Gençlikspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında Hürriyetspor'dan Talha Nazlı, rakibi Umut Karakaş'a tekme atınca, hakem Ömer Şıvka tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Kırmızı kart gören Talha Nazlı, bu kez aldığı tekmenin etkisiyle yerde yatan rakibi Umut Karakaş'ın yanına giderek yüzüne tekme attı. Yüzüne aldığı tekmeyle kendinden geçen Umut Karakaş, ambulansla Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk muayenesi yapılan Karakaş'ın çene ve elmacık kemiğiyle burunda kırıklar, sol gözünün altında ise 2 santimetre yırtık tespit edildi. Umut Karakaş, buradaki tedavisinin ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilip tedaviye alındı.
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kırmızı kart, futbolcu, yüz, tekme

Kırmızı kart gören futbolcu, yerde yatan rakibinin yüzüne tekme attı: Yaralanan futbolcu hastanede

17:55 03.01.2022 (güncellendi: 18:00 03.01.2022)
© DHAKırmızı kart gören futbolcu, yerde yatan rakibinin yüzüne tekme atıp yaraladı
Kırmızı kart gören futbolcu, yerde yatan rakibinin yüzüne tekme atıp yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© DHA
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Kırklareli'nde oynanan amatör lig futbol karşılaşmasında rakibinin tekme atması sonucu yaralanan sporcu, hastanede tedavi altına alındı.
Kırklareli 1'inci Amatör Ligi B Grubu'nda dün Büyükmandıra Belediye Stadı'nda, Hürriyetspor ile Kuştepe Gençlikspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında Hürriyetspor'dan Talha Nazlı, rakibi Umut Karakaş'a tekme atınca, hakem Ömer Şıvka tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.
Kırmızı kart gören Talha Nazlı, bu kez aldığı tekmenin etkisiyle yerde yatan rakibi Umut Karakaş'ın yanına giderek yüzüne tekme attı. Yüzüne aldığı tekmeyle kendinden geçen Umut Karakaş, ambulansla Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada ilk muayenesi yapılan Karakaş'ın çene ve elmacık kemiğiyle burunda kırıklar, sol gözünün altında ise 2 santimetre yırtık tespit edildi.
Umut Karakaş, buradaki tedavisinin ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilip tedaviye alındı.
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