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https://tr.sputniknews.com/20220103/lugansk-donbasstaki-iki-yerlesim-yerinde-ukraynaya-ait-elektronik-harp-istasyonlari-tespit-edildi-1052355499.html
Lugansk: Donbass'taki iki yerleşim yerinde Ukrayna'ya ait elektronik harp istasyonları tespit edildi
Lugansk: Donbass'taki iki yerleşim yerinde Ukrayna'ya ait elektronik harp istasyonları tespit edildi
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi, Donbass'ta Kiev'in kontrolündeki Orehovo köyünde ve ihtilaflı... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T15:16+0300
2022-01-03T15:18+0300
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Halk Milisi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna ordusunun 20. Elektronik Harp Taburu'na bağlı mobil gruplar, Orehovo ve Zolotoye'de 'Bukaved-AD' istasyonları yardımıyla AGİT Misyonu'na ait İHA'ların sinyallerini kesti. Ukraynalı güçler, AGİT gözlemcilerinin bu bölgelerdeki askeri teçhizatı tespit etmesini engellemeye çalıştı" dendi. Bu arada Halk Milisi, Ukraynalı güçlerin ek ateşkes önlemlerinin üçüncü maddesini ihlal ederek Kiev'in kontrolündeki yerleşim birimlerine silah ve teçhizat konuşlandırmaya devam ettiğine dikkat çekti. Halk Milisi, Lugansk istihbaratının Novozvanovka köyündeki konutların yakınında zırhlı araçlar tespit ettiğinin altını çizdi. 2020 yılında Donbass'ta ek ateşkes önlemleri yürürlüğe koyulmuştu. Bu önlemler, ateş açılmasını, yerleşim birimlerine ve yakınlarına silah ve teçhizat konuşlandırılmasını, keşif ve saldırı eylemlerinin yapılmasını tümüyle yasaklıyor.
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Lugansk: Donbass'taki iki yerleşim yerinde Ukrayna'ya ait elektronik harp istasyonları tespit edildi

15:16 03.01.2022 (güncellendi: 15:18 03.01.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDonbass
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi, Donbass'ta Kiev'in kontrolündeki Orehovo köyünde ve ihtilaflı yerleşim yeri Zolotoye'de Ukrayna ordusuna ait elektronik harp istasyonları tespit edildiğini duyurdu.
Halk Milisi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna ordusunun 20. Elektronik Harp Taburu'na bağlı mobil gruplar, Orehovo ve Zolotoye'de 'Bukaved-AD' istasyonları yardımıyla AGİT Misyonu'na ait İHA'ların sinyallerini kesti. Ukraynalı güçler, AGİT gözlemcilerinin bu bölgelerdeki askeri teçhizatı tespit etmesini engellemeye çalıştı" dendi.
Bu arada Halk Milisi, Ukraynalı güçlerin ek ateşkes önlemlerinin üçüncü maddesini ihlal ederek Kiev'in kontrolündeki yerleşim birimlerine silah ve teçhizat konuşlandırmaya devam ettiğine dikkat çekti.
Halk Milisi, Lugansk istihbaratının Novozvanovka köyündeki konutların yakınında zırhlı araçlar tespit ettiğinin altını çizdi.
2020 yılında Donbass'ta ek ateşkes önlemleri yürürlüğe koyulmuştu. Bu önlemler, ateş açılmasını, yerleşim birimlerine ve yakınlarına silah ve teçhizat konuşlandırılmasını, keşif ve saldırı eylemlerinin yapılmasını tümüyle yasaklıyor.
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