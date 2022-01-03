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Mansur Yavaş: Doğalgaz desteğimizin hane başı 500’er TL’lik ikinci ödemesini bugün tamamlıyoruz
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "192 bin 80 ailemizin Başkent Kart’larına yapacağımız toplam 400 milyon 349 bin 350 TL’lik doğalgaz desteğimizin hane başı 500’er TL’lik ikinci ödemesini bugün tamamlıyoruz" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptıkları doğalgaz desteğinin 2. ödemesinin bugün itibarıyla tamamlanacağını açıkladı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye’de bir ilk olan doğalgaz desteğimiz kapsamında; 192 bin 80 ailemizin Başkent Kart’larına yapacağımız toplam 400 milyon 349 bin 350 TL’lik doğalgaz desteğimizin hane başı 500’er TL’lik ikinci ödemesini bugün tamamlıyoruz. Ailelerimiz yarından itibaren yakıt harcamasında bulunabilirler.
Türkiye’de bir ilk olan doğalgaz desteğimiz kapsamında; 192.080 ailemizin Başkent Kart’larına yapacağımız toplam 400.349.350 TL’lik doğalgaz desteğimizin hane başı 500’er TL’lik ikinci ödemesini bugün tamamlıyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 3, 2022
Ailelerimiz yarından itibaren yakıt harcamasında bulunabilirler.