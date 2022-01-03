Mansur Yavaş: Doğalgaz desteğimizin hane başı 500’er TL’lik ikinci ödemesini bugün tamamlıyoruz

Türkiye’de bir ilk olan doğalgaz desteğimiz kapsamında; 192 bin 80 ailemizin Başkent Kart’larına yapacağımız toplam 400 milyon 349 bin 350 TL’lik doğalgaz desteğimizin hane başı 500’er TL’lik ikinci ödemesini bugün tamamlıyoruz. Ailelerimiz yarından itibaren yakıt harcamasında bulunabilirler.