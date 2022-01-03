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Mardin'de 3 katlı binada patlama
Mardin'de 3 katlı binada patlama
Mardin'de 3 katlı binanın en üst katında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Çıkan yangında bir kişi yaralanırken, alevler ekiplerin yoğun çabaları ile... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T10:22+0300
2022-01-03T10:22+0300
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Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Ramazan Arık'a ait 3 katlı binanı en üst katındaki mutfakta gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden 5 itfaiye aracı ve 14 itfaiye eri, güvenlik önlemi alıp, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası ile çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Patlamada ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı kişiyi Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evde büyük çaplı hasar oluşurken, jandarma patlama ile ilgili inceleme başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220103/fatihteki-bir-otelde-yangin-dumandan-etkilenen-10-kisi-hastaneye-kaldirildi-1052335836.html
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türkiye, mardin, doğalgaz, gaz, patlama

Mardin'de 3 katlı binada patlama

10:22 03.01.2022
© DHAMardin'de 3 katlı binada patlama
Mardin'de 3 katlı binada patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© DHA
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Mardin'de 3 katlı binanın en üst katında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Çıkan yangında bir kişi yaralanırken, alevler ekiplerin yoğun çabaları ile söndürüldü.
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi.
Ramazan Arık'a ait 3 katlı binanı en üst katındaki mutfakta gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden 5 itfaiye aracı ve 14 itfaiye eri, güvenlik önlemi alıp, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası ile çıkan yangın güçlükle söndürüldü.
Patlamada ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı kişiyi Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evde büyük çaplı hasar oluşurken, jandarma patlama ile ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Fatih'te 5 katlı otelin ikinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katlara sıçrarken, binada mahsur kalan 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
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Fatih'teki bir otelde yangın: Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
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