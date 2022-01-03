Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220103/meksikadan-wikileaksin-kurucusu-assangea-siyasi-siginma-teklifi-1052367979.html
Meksika’dan WikiLeaks'in kurucusu Assange'a siyasi sığınma teklifi
Meksika’dan WikiLeaks'in kurucusu Assange'a siyasi sığınma teklifi
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD’nin casuslukla suçladığı WikiLeaks’in kurucusu gazeteci Julian Assange’a siyasi sığınma hakkı vermek... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T21:35+0300
2022-01-03T21:35+0300
dünya
meksika
julian assange
wikileaks
gazetecilik
afganistan işgali
belge
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052075621_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c018f9dfdbc7e6b8e09d2eadfabf6d37.jpg
ABD’nin casuslukla suçladığı ve İngiltere’nin başkenti Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Wikileaks'in kurucusu gazeteci Julian Assange, Meksika’dan siyasi sığınma teklifi geldi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador düzenlediği basın toplantısında, Assange’a siyasi sığınma hakkı vermek istediklerini duyurdu. Assange’ın hasta olduğuna dikkat çeken Obrador, Assange’ın Meksika için herhangi bir tehlike oluşturmadığına değinerek, siyasi sığınma hakkı teklifini kardeşlik ve dayanışma amacıyla yaptıklarını ifade etti. Başkan Obrador, Assange’ı casusluk suçlamasıyla yargılamak isteyen ABD’ye de insanca ve dayanışma içinde hareket etme çağrısı yaparak, daha önce ABD’nin eski Başkanı Donald Trump yönetimine Assange’ı affetmeleri için bir mektup yazdığını ancak cevap alamadığını belirtti. Öte yandan ABD, 50 yaşındaki Assange’ı Afganistan ve Irak savaşlarıyla ilgili yüz binlerce sızdırılmış belgeyi yayınlamasının ardından 'ulusal savunma bilgilerini elde etmek' ve 'fşa etmek için komplo kurmak' iddialarıyla suçluyor. Açılan davalar nedeniyle önce Ekvador'a, ardından İngiltere’ye sığınan Assange, 2019’dan bu yana ABD’nin suçlamaları ve iade talebi nedeniyle herhangi bir suçtan hüküm giymediği halde Londra’daki yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesinde tutuluyor. Assange’ın ABD'ye idesi durumunda en az 165 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052075621_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aa752514400cd3c2a71b7df1b5cd70e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, julian assange, wikileaks, gazetecilik, afganistan işgali, belge

Meksika’dan WikiLeaks'in kurucusu Assange'a siyasi sığınma teklifi

21:35 03.01.2022
© REUTERS / HENRY NICHOLLSKraliyet Adalet Mahkemeleri önünde Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi için gösteri (Londra, Birleşik Krallık)
Kraliyet Adalet Mahkemeleri önünde Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi için gösteri (Londra, Birleşik Krallık) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
Abone ol
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD’nin casuslukla suçladığı WikiLeaks’in kurucusu gazeteci Julian Assange’a siyasi sığınma hakkı vermek istediklerini duyurdu.
ABD’nin casuslukla suçladığı ve İngiltere’nin başkenti Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Wikileaks'in kurucusu gazeteci Julian Assange, Meksika’dan siyasi sığınma teklifi geldi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador düzenlediği basın toplantısında, Assange’a siyasi sığınma hakkı vermek istediklerini duyurdu. Assange’ın hasta olduğuna dikkat çeken Obrador, Assange’ın Meksika için herhangi bir tehlike oluşturmadığına değinerek, siyasi sığınma hakkı teklifini kardeşlik ve dayanışma amacıyla yaptıklarını ifade etti.

Başkan Obrador, Assange’ı casusluk suçlamasıyla yargılamak isteyen ABD’ye de insanca ve dayanışma içinde hareket etme çağrısı yaparak, daha önce ABD’nin eski Başkanı Donald Trump yönetimine Assange’ı affetmeleri için bir mektup yazdığını ancak cevap alamadığını belirtti.

Öte yandan ABD, 50 yaşındaki Assange’ı Afganistan ve Irak savaşlarıyla ilgili yüz binlerce sızdırılmış belgeyi yayınlamasının ardından 'ulusal savunma bilgilerini elde etmek' ve 'fşa etmek için komplo kurmak' iddialarıyla suçluyor. Açılan davalar nedeniyle önce Ekvador'a, ardından İngiltere’ye sığınan Assange, 2019’dan bu yana ABD’nin suçlamaları ve iade talebi nedeniyle herhangi bir suçtan hüküm giymediği halde Londra’daki yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesinde tutuluyor. Assange’ın ABD'ye idesi durumunda en az 165 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:47Rus kayakçı Nepryayeva, Tour de Ski kadınlar 10 km'lik klasik toplu start etabında birinci oldu
22:47New York Başsavcılığı, Trump'ın çocuklarını mahkemeye çağırdı
22:39Zaharova: İngiltere hükümeti, Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için milyonlarca dolar bütçe ayırmış
22:35Erzincan'da metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
22:27İran nükleer anlaşması müzakereleri, Viyana'da yeniden başladı
22:22Taraftarlar oyuncunun üzerine düştü
22:20Konya'da bir imalathanede usulsüz üretilen 19 av tüfeği ele geçirildi
22:07Teknoloji devi Apple, 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı
22:03Kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
22:00EMO'dan Özdağ: Hanelerin yüzde 60'ı 150 kw'yi geçiyor; 3-4 kademeli bir tarife olmalıydı
21:56Bakan Bilgin: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız
21:49ABD'de 12-15 yaş grubu için Pfizer-BioNTech takviye aşısına onay verildi
21:44Ankara Valiliği, su baskını, sel ve çığ tehlikesi ihtimaline karşı uyardı
21:35Meksika’dan WikiLeaks'in kurucusu Assange'a siyasi sığınma teklifi
21:25Tanju Özcan'dan partisine uyarı: Sakın ha yanlış bir adayla çıkmayın
21:24Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüştü
21:04TTB'den ilaç ve tıbbi malzeme açıklaması: Gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır
21:02İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, yeni transferi Ferran Torres'i tanıttı
20:52Türkiye'de son 24 saatte 44 bin 869 vaka tespit edildi, 160 kişi hayatını kaybetti
20:49Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş: Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz