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https://tr.sputniknews.com/20220103/memur-sen-ek-zam-olmali-sosyal-taraflar-masada-bulusmali--1052359799.html
Memur-Sen: Ek zam olmalı, sosyal taraflar masada buluşmalı
Memur-Sen: Ek zam olmalı, sosyal taraflar masada buluşmalı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yıllık enflasyonun yüzde 36.08'i bulduğunu belirterek, "15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak şekilde ek protokol ile ek zam-ilave... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T16:56+0300
2022-01-03T16:56+0300
türkiye
memur
zam
memur-sen
ali yalçın
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NTV canlı yayınına da konuk olan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ''Ek bir protokol ile memurların alım gücünün yükseltilmesi gerekiyor" dedi.Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan yüzde 13.58 aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte yıllık enflasyonun yüzde 36,08'i bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
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memur, zam, memur-sen, ali yalçın

Memur-Sen: Ek zam olmalı, sosyal taraflar masada buluşmalı

16:56 03.01.2022
© AAmemur
memur - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AA
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yıllık enflasyonun yüzde 36.08'i bulduğunu belirterek, "15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak şekilde ek protokol ile ek zam-ilave ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyoruz. Ek zam şart olmuştur" dedi.
NTV canlı yayınına da konuk olan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ''Ek bir protokol ile memurların alım gücünün yükseltilmesi gerekiyor" dedi.
Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
''Memurun alım gücünü yükseltmek gerekiyor. Bir de yılbaşı itibariyle gece 01.00'den sonra yansıyan elektrik, doğalgaz, motorin, ulaşım, MTV, ÖTV gibi zamlar aralık enflasyonuna dahil değil. O yüzden memurun alım gücünün yükseltilmesine ihtiyaç var. Memura bir ek zam gerekiyor. Bunu birkaç yolla hayata geçirmek mümkün. Vergi indiriminden tutun, verginin alınmamasından tutun, seyyanen iyileştirmeden, refah payından birçok seçeneğin bu anlamda olduğunu ifade ettik. Eşit bir iyileştirme oranının hayata geçirilmesi gerekiyor. Burada yapılması gereken toplu sözleşmede, ek bir protokolle bunun verilmesidir. Yapılması gereken sosyal tarafların bir araya gelerek bu zammı belirlemesidir.''
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan yüzde 13.58 aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte yıllık enflasyonun yüzde 36,08'i bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"2021 Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 25,48 ve kamu görevlilerinin 2022 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı yüzde 22,48 olarak belli oldu. Kısacası aralık ayı enflasyon rakamları göstermektedir ki 'hedefler tutmadı, tahminler şaştı'. Covid-19 pandemisinin de etkisiyle küresel ve bölgesel ekonomide yaşanan hareketlilik, enflasyonu yukarı yönlü, alım gücünü ise aşağı yönlü hareket ettirmeye devam ediyor. Mutabakatsızlıkla sonuçlanan ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile 2021 için yüzde 3+3 oranındaki artışlar; enflasyona sadece yenilmedi, ezildi. Enflasyon farkı memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli değildir. Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır.''
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