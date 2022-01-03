Memur-Sen: Ek zam olmalı, sosyal taraflar masada buluşmalı

''Memurun alım gücünü yükseltmek gerekiyor. Bir de yılbaşı itibariyle gece 01.00'den sonra yansıyan elektrik, doğalgaz, motorin, ulaşım, MTV, ÖTV gibi zamlar aralık enflasyonuna dahil değil. O yüzden memurun alım gücünün yükseltilmesine ihtiyaç var. Memura bir ek zam gerekiyor. Bunu birkaç yolla hayata geçirmek mümkün. Vergi indiriminden tutun, verginin alınmamasından tutun, seyyanen iyileştirmeden, refah payından birçok seçeneğin bu anlamda olduğunu ifade ettik. Eşit bir iyileştirme oranının hayata geçirilmesi gerekiyor. Burada yapılması gereken toplu sözleşmede, ek bir protokolle bunun verilmesidir. Yapılması gereken sosyal tarafların bir araya gelerek bu zammı belirlemesidir.''