https://tr.sputniknews.com/20220103/merkez-bankasinin-dorduncu-doviz-mudahalesinin-buyuklugu-312-milyar-dolar-1052344264.html

Merkez Bankası'nın dördüncü döviz müdahalesinin büyüklüğü 3.12 milyar dolar

Merkez Bankası'nın dördüncü döviz müdahalesinin büyüklüğü 3.12 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Aralık'ta yapılan dördüncü doğrudan döviz müdahalesinin büyüklüğünü açıkladı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T10:37+0300

2022-01-03T10:37+0300

2022-01-03T10:37+0300

ekonomi

merkez bankası

döviz

müdahale

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TCMB, 13 Aralık'ta yapılan dördüncü doğrudan döviz müdahalesinde 3,12 milyar dolar sattığını açıkladı.TCMB, geçen hafta 10 Aralık'ta yapılan üçüncü doğrudan döviz müdahalesinde 687 milyon dolar ve önceki hafta ise 3 Aralık'ta satım yönünde yapılan ikinci döviz müdahalesinde 504 milyon dolar sattığını açıklamıştıMerkez Bankası 3 Aralık'ta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da yaklaşık 51 milyon dolarlık işlem gerçekleştirmişti.Merkez Bankası, aralık ayında piyasalara 5 kez müdahalede bulunmuştu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta ve 17 Aralık'ta müdahale gelmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211231/merkez-bankasi-ucuncu-doviz-mudahalesinin-buyuklugunu-acikladi-1052286311.html

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merkez bankası, döviz, müdahale