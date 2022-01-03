Mirror: Rusya sınırı yakınındaki İngiliz askerlere 'çok çalışıyormuş gibi görünme talimatı' verildi

Mirror gazetesinin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre söz konusu talimat, 20 Aralık'ta Radakin'in ziyaretinden önce verildi. Haberde, "Sunday Mirror'a konuşan bir kaynak, bölgedeki askeri yönetimin, Radakin'e Cabrit Operasyonu'na katılan askerlerin Noel'e doğru temposunu düşürmediğini göstermeyi amaçladığını söyledi" dendi. Askerlere verilen talimatta, Radakin'in AS90 paletli topçu silahları ve Stormer tipi hafif tanklar da dahil ağır silahların bulunduğu bir hangarı ziyaret edeceği belirtilerek askerlerden araçları kontrol ediyormuş gibi yapmaları istendi. Bir kaynak da, "Bu saçmalık, üst düzey bir subayın her ziyaretinde yaşanıyor. Askerler, amaçsız görevleri yerine getiriyor. Subaylar, moral yükselttiklerini düşünüyorlar ancak askerler boş boş duruyor ve çok ihtiyaç duydukları dinlenme zamanlarını kaybediyorlar" dedi. Estonya'da Rusya sınırına yakın bölgede Kraliyet Topçu Birliği de dahil 900 İngiliz askeri bulunuyor.
Estonya'da Rusya sınırına yakın bölgede bulunan İngiliz askerlere yeni İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin'in yapacağı ziyaret nedeniyle 'çok çalışıyormuş gibi görünme talimatı' verildiği belirtildi.
Mirror gazetesinin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre söz konusu talimat, 20 Aralık'ta Radakin'in ziyaretinden önce verildi.
Haberde, "Sunday Mirror'a konuşan bir kaynak, bölgedeki askeri yönetimin, Radakin'e Cabrit Operasyonu'na katılan askerlerin Noel'e doğru temposunu düşürmediğini göstermeyi amaçladığını söyledi" dendi.
Askerlere verilen talimatta, Radakin'in AS90 paletli topçu silahları ve Stormer tipi hafif tanklar da dahil ağır silahların bulunduğu bir hangarı ziyaret edeceği belirtilerek askerlerden araçları kontrol ediyormuş gibi yapmaları istendi.
Bir kaynak da, "Bu saçmalık, üst düzey bir subayın her ziyaretinde yaşanıyor. Askerler, amaçsız görevleri yerine getiriyor. Subaylar, moral yükselttiklerini düşünüyorlar ancak askerler boş boş duruyor ve çok ihtiyaç duydukları dinlenme zamanlarını kaybediyorlar" dedi.
Estonya'da Rusya sınırına yakın bölgede Kraliyet Topçu Birliği de dahil 900 İngiliz askeri bulunuyor.