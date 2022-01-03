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https://tr.sputniknews.com/20220103/nagehan-alcidan-ibbye-teftis-cikisi-bu-bakis-acisiyla-erdogana-da-hapis-istenebilir-1052342789.html
Nagehan Alçı'dan 'İBB'ye teftiş' çıkışı: Bu bakış açısıyla Erdoğan’a da hapis istenebilir
Nagehan Alçı'dan 'İBB'ye teftiş' çıkışı: Bu bakış açısıyla Erdoğan’a da hapis istenebilir
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, DİAYDER iddianamesi üzerine "Bu iddianamenin bakış açısıyla yarın Tayyip Erdoğan’a da hapis istenebilir" başlıklı bir yazı... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T11:19+0300
2022-01-03T11:19+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ibb
nagehan alçı
teftiş
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Alçı, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında "terör" iddiasıyla başlatılan teftişi değerlendirdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'ye teftişe dayanak olarak gösterdiği DİAYDER hakkında hazırlanan iddianameyi ele alan alçı, "İddianamenin içeriğinde hukuka tamamen aykırı olduğu çok açık bölümler var. Kürt kimliğini ve Kürtçe dilini kriminalize eden bir zihniyeti bu iddianamede gördüm ve çok üzüldüm" ifadelerini kullandı. "PKK terör örgütü ile Kürt kimlik hassasiyetini özenle ayırması gerekirken ısrarla birleştiren bir arka plan var söz konusu iddianamenin kimi bölümlerinde" diyen Alçı, "Çok açık söylüyorum… Bu zihniyet yarın Recep Tayyip Erdoğan’ı da TRT Kürtçe kanalını açtığı ve demokratik açılım ile çözüm sürecini yürüttüğü için müebbet ile yargılamaya kalkar. Bu iddianameyi hazırlayanların zihniyetine göre tam 13 senedir kesintisiz 24 saat yayın yapan devlet televizyonu TRT Kürtçe tamamen illegal ve derhal kapatılması gerekiyor" diye yazdı. Köşesinde iddianamenin bir kısmını da paylaşan Alçı, şu ifadeleri kullandı: “Dernek Başkanı Mehmet Emin Aslan’ın verdiği bir hutbe içerisinde ‘ülkemizde kullanılan Kurmançi lehçesinin içinde bulunmayan yöre halkı tarafından kullanılmayan, sonradan PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanılıp benimsenen Civak (topluluk, cemaat), Bawermend ( İnananlar), Heja (Değerli), Jiyan (Yaşam), Henber (Karşı), Rümet (Onur, Şeref), Parastın (Savunma), Armanç (Amaç), Navent (Orta), Taybet (Özel), Astengi (Sıkıntı), Aşiti (Sulh, Adalet), Ol (Din), Cüda (Ayrı), Davi (Son), Wekhavi ( Benzerlik, Eşitlik) Bersıw (Cevap) ve Rojihilat ( Doğu) Kürtçe terminolojileri kelimeleri kullanıldığı…”Ve bu kelimelerle ilgili şu ithamda bulunuyor:“Ülkemizde kullanılan Kurmançi lehçesinde bulunmuyor, Kürtçe kelimeler arasında yer alıyor. Bunlar PKK’nın kelimeleri”. Akıllara ziyan bir izahat bu!Lütfen hemen şimdi TRT Kürtçe’yi açın… Birkaç dakika içinde fark edeceğiniz gibi resmi Kürtçe’de kullanılan kelimeler bunlar.AK Parti’den meşhur bir Kürt siyasetçimize de açtım sordum. “Hepsi Kürtçe’de olan kelimeler” dedi.
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recep tayyip erdoğan, ibb, nagehan alçı, teftiş

Nagehan Alçı'dan 'İBB'ye teftiş' çıkışı: Bu bakış açısıyla Erdoğan’a da hapis istenebilir

11:19 03.01.2022
© Fotoğraf : YouTubeNagehan Alçı
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, DİAYDER iddianamesi üzerine "Bu iddianamenin bakış açısıyla yarın Tayyip Erdoğan’a da hapis istenebilir" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Alçı, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında "terör" iddiasıyla başlatılan teftişi değerlendirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'ye teftişe dayanak olarak gösterdiği DİAYDER hakkında hazırlanan iddianameyi ele alan alçı, "İddianamenin içeriğinde hukuka tamamen aykırı olduğu çok açık bölümler var. Kürt kimliğini ve Kürtçe dilini kriminalize eden bir zihniyeti bu iddianamede gördüm ve çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.
"PKK terör örgütü ile Kürt kimlik hassasiyetini özenle ayırması gerekirken ısrarla birleştiren bir arka plan var söz konusu iddianamenin kimi bölümlerinde" diyen Alçı, "Çok açık söylüyorum… Bu zihniyet yarın Recep Tayyip Erdoğan’ı da TRT Kürtçe kanalını açtığı ve demokratik açılım ile çözüm sürecini yürüttüğü için müebbet ile yargılamaya kalkar. Bu iddianameyi hazırlayanların zihniyetine göre tam 13 senedir kesintisiz 24 saat yayın yapan devlet televizyonu TRT Kürtçe tamamen illegal ve derhal kapatılması gerekiyor" diye yazdı.
Köşesinde iddianamenin bir kısmını da paylaşan Alçı, şu ifadeleri kullandı:
“Dernek Başkanı Mehmet Emin Aslan’ın verdiği bir hutbe içerisinde ‘ülkemizde kullanılan Kurmançi lehçesinin içinde bulunmayan yöre halkı tarafından kullanılmayan, sonradan PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanılıp benimsenen Civak (topluluk, cemaat), Bawermend ( İnananlar), Heja (Değerli), Jiyan (Yaşam), Henber (Karşı), Rümet (Onur, Şeref), Parastın (Savunma), Armanç (Amaç), Navent (Orta), Taybet (Özel), Astengi (Sıkıntı), Aşiti (Sulh, Adalet), Ol (Din), Cüda (Ayrı), Davi (Son), Wekhavi ( Benzerlik, Eşitlik) Bersıw (Cevap) ve Rojihilat ( Doğu) Kürtçe terminolojileri kelimeleri kullanıldığı…”
Ve bu kelimelerle ilgili şu ithamda bulunuyor:
“Ülkemizde kullanılan Kurmançi lehçesinde bulunmuyor, Kürtçe kelimeler arasında yer alıyor. Bunlar PKK’nın kelimeleri”. Akıllara ziyan bir izahat bu!
Lütfen hemen şimdi TRT Kürtçe’yi açın… Birkaç dakika içinde fark edeceğiniz gibi resmi Kürtçe’de kullanılan kelimeler bunlar.
AK Parti’den meşhur bir Kürt siyasetçimize de açtım sordum. “Hepsi Kürtçe’de olan kelimeler” dedi.
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