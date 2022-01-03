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New York Başsavcılığı, Trump'ın çocuklarını mahkemeye çağırdı
New York Başsavcılığı, Trump'ın çocuklarını mahkemeye çağırdı
New York Başsavcılığı, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında, eski ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve kızı Ivanka Trump'ın... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T22:47+0300
2022-01-03T22:47+0300
dünya
abd
donald trump
ifade
ivanka trump
donald trump jr
new york başsavcılığı
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ABD'de New York Başsavcılığı, eski Başkan Donald Trump'ın mülklerini yöneten çocuklarının, söz konusu taşınmazların değerleri hakkında manipülasyon yapıp yapmadıklarının anlaşılması için ifadelerinin alınmasına karar verildiğini belirtti.Mahkemenin talebiyle ilgili oğul Trump ve Ivanka Trump'tan henüz bir açıklama gelmedi.Trump'ın aile şirketi Trump Organization'da yönetici olan diğer oğlu Eric Trump da daha önce konuyla ilgili mahkemeye çağrılmış ve 2020 sonunda ifadesi alınmıştı.Başsavcılık daha önce ifade vermesi için Donald Trump'ı mahkemeye çağırmış ve kendisine 7 Ocak'a kadar zaman tanındığını bildirmişti.Trump'ın avukatlarından ise mahkeme celbinin iptal edilmesi için harekete geçileceğine dair açıklama gelmişti.Manhattan Bölge Savcılığı'na bağlı savcılar, son haftalarda davayla ilgili ek tanıkların görüşüne başvururken New York Başsavcılığı da ceza soruşturmasının bir parçası olarak davaya müdahil olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211223/trump-beyaz-saraydaki-kayitlarinin-yayinlanmamasi-icin-yuksek-mahkemeye-basvurdu-1052065783.html
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abd, donald trump, ifade, ivanka trump, donald trump jr, new york başsavcılığı

New York Başsavcılığı, Trump'ın çocuklarını mahkemeye çağırdı

22:47 03.01.2022
© AP Photo / Evan VucciIvanka Trump ve Donald Trump Jr
Ivanka Trump ve Donald Trump Jr - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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New York Başsavcılığı, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında, eski ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve kızı Ivanka Trump'ın mahkemede ifade vermelerini istedi.
ABD'de New York Başsavcılığı, eski Başkan Donald Trump'ın mülklerini yöneten çocuklarının, söz konusu taşınmazların değerleri hakkında manipülasyon yapıp yapmadıklarının anlaşılması için ifadelerinin alınmasına karar verildiğini belirtti.
Mahkemenin talebiyle ilgili oğul Trump ve Ivanka Trump'tan henüz bir açıklama gelmedi.
Trump'ın aile şirketi Trump Organization'da yönetici olan diğer oğlu Eric Trump da daha önce konuyla ilgili mahkemeye çağrılmış ve 2020 sonunda ifadesi alınmıştı.
Başsavcılık daha önce ifade vermesi için Donald Trump'ı mahkemeye çağırmış ve kendisine 7 Ocak'a kadar zaman tanındığını bildirmişti.
Trump'ın avukatlarından ise mahkeme celbinin iptal edilmesi için harekete geçileceğine dair açıklama gelmişti.
Manhattan Bölge Savcılığı'na bağlı savcılar, son haftalarda davayla ilgili ek tanıkların görüşüne başvururken New York Başsavcılığı da ceza soruşturmasının bir parçası olarak davaya müdahil olmuştu.
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