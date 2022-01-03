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NFT pazarı OpenSea'de 2.2 milyon dolarlık Bored Ape hırsızlığı
NFT pazarı OpenSea'de 2.2 milyon dolarlık Bored Ape hırsızlığı
Bored Ape koleksiyonu NFT dünyasının en popüler ürünlerinden biri. OpenSea'de 2.2 milyon dolarlık hırsızlık gelişti. Olayın farkedilmesi üzerine platformda... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T18:30+0300
2022-01-03T18:30+0300
dünya
nft
haberler
hırsızlık
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Non-Fungible Token ya da kısa adıyla NFT'ler kripto para dünyasında kendine iyice yer etti.OpenSea koleksiyonluk ürünlerin satıldığı NFT pazarının en büyük borsası konunumunda. Burada kısa süre önce hırsızlık gelişti.NTV'nin haberine göre, NFT dünyasının en popüler koleksiyonlarından 15'i Bored Ape'den olmak üzere 16 NFT eser çalındı.Hırsızlıkların toplam değerinin 2.2 milyon dolar olduğu belirtildi. Merkeziyetsizlik ve güvenlik tartışmalarını da beraberinde getiren hırsızlık nedeniyle OpenSea çalınan ürünlerin işlemlerini durdurdu. toddkramer.eth hesabı ürünlerinin sıcak cüzdandan çalındığını aktardı. MetaMask gibi bir platformun altyapısına çekilen ürünler hırsızların hedefi oldu. Bu cüzdanlar internete direkt olarak bağlı konumda. Kramer bir oltalama saldırısının hedefi olduğunu söyledi. Yani kendisine gönderilen bir linke tıkladıktan sonra NFT'leri çalındı.
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nft, haberler, hırsızlık, kripto para

NFT pazarı OpenSea'de 2.2 milyon dolarlık Bored Ape hırsızlığı

18:30 03.01.2022
© coinmarketcap.comNFT oyun
NFT oyun - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© coinmarketcap.com
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Bored Ape koleksiyonu NFT dünyasının en popüler ürünlerinden biri. OpenSea'de 2.2 milyon dolarlık hırsızlık gelişti. Olayın farkedilmesi üzerine platformda işlemler durdu.
Non-Fungible Token ya da kısa adıyla NFT'ler kripto para dünyasında kendine iyice yer etti.
OpenSea koleksiyonluk ürünlerin satıldığı NFT pazarının en büyük borsası konunumunda. Burada kısa süre önce hırsızlık gelişti.
NTV'nin haberine göre, NFT dünyasının en popüler koleksiyonlarından 15'i Bored Ape'den olmak üzere 16 NFT eser çalındı.
Hırsızlıkların toplam değerinin 2.2 milyon dolar olduğu belirtildi. Merkeziyetsizlik ve güvenlik tartışmalarını da beraberinde getiren hırsızlık nedeniyle OpenSea çalınan ürünlerin işlemlerini durdurdu.

toddkramer.eth hesabı ürünlerinin sıcak cüzdandan çalındığını aktardı. MetaMask gibi bir platformun altyapısına çekilen ürünler hırsızların hedefi oldu. Bu cüzdanlar internete direkt olarak bağlı konumda.

Kramer bir oltalama saldırısının hedefi olduğunu söyledi. Yani kendisine gönderilen bir linke tıkladıktan sonra NFT'leri çalındı.
NFT - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
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