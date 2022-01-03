https://tr.sputniknews.com/20220103/prof-dr-calis-acikladi-turkovac-varyantlara-karsi-ne-kadar-etkili-1052361849.html

Prof. Dr. Çalış açıkladı: TURKOVAC varyantlara karşı ne kadar etkili?

Prof. Dr. Çalış açıkladı: TURKOVAC varyantlara karşı ne kadar etkili?

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TURKOVAC aşısının koronavirüsün Alfa ve Delta varyantına karşı etkili olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çalış... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T17:43+0300

2022-01-03T17:43+0300

2022-01-03T18:02+0300

koronavirüs

delta

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

mustafa sarı

turkovac

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Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a acil kullanım izni çıktı, seri üretim de başladı.Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TURKOVAC'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarına etkisi üzerine yapılan çalışmalarıla ilgili bilgi verdi. TRT Haber'e konuşan Prof. Dr. Çalış, TURKOVAC aşısına vatandaşların ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, aşının varyantlar üzerindeki ekilerini şu şekilde anlattı:'Bu da transgenik farelerde TURKOVAC aşısının yüzde 100 koruyucu olduğunu gösterdi'Aynı etkinin Delta varyantında da görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Çalış, "Transgenik fareler, TURKOVAC aşısı olup Delta varyantına maruz bıraktığımızda hiç hastalanmazken, TURKOVAC aşısı olmayan transgenik farelerin hepsi öldü. Bu da transgenik farelerde TURKOVAC aşısının yüzde 100 koruyucu olduğunu gösterdi" dedi. 'Delta varyantı üzerindeki sonuç olumlu, Omicron için çalışma başlayacak' Prof. Dr. Çalış, aynı etkinin Omicron varyantında da beklendiğini, çalışmaların başlayacağını söyledi. Prof. Dr. Çalış, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220103/israil-60-yas-ustu-ve-saglik-personeli-icin-dorduncu-doz-kovid-19-asisini-hizmete-sunacak-1052360743.html

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delta, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı, mustafa sarı, turkovac