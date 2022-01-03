https://tr.sputniknews.com/20220103/prof-dr-kara-turkovac-omicrona-karsi-koruyucu-ama-suresi-ne-kadar-olur-soylemek-mumkun-degil-1052355063.html

Prof. Dr. Kara: TURKOVAC, Omicron'a karşı koruyucu ama süresi ne kadar olur söylemek mümkün değil

Prof. Dr. Kara: TURKOVAC, Omicron'a karşı koruyucu ama süresi ne kadar olur söylemek mümkün değil

Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC aşısının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı da koruyuculuk sağladığını söyledi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T15:03+0300

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koronavirüs

türkiye

korona

pandemi

koronavirüs

ateş kara

koronavirüs aşısı

bilim kurulu

turkovac

omicron

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Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, TURKOVAC'ın seri üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'daki tesiste, dünyada hızla yayılan Omicron varyantının Türkiye'de de görülmeye başlandığını hatırlattı ve şunları ifade etti:'Omicron'a karşı ne kadar etkili olduğunu söylemek mümkün değil'Vatandaşların yerli aşıya gösterdiği ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Kara, şöyle konuştu:'Hatırlatma dozu önemli'Ateş Kara, Türkiye'de vatandaşların aşı konusunda artık ciddi bir farkındalığının oluştuğunu belirtti.Türkiye'nin hatırlatma dozu uygulamasına dünya geneline göre daha erken geçtiğini aktaran Kara, bu durumun, virüsün etkilerini azaltmada önemli bir rol oynadığını dile getirdi.Hatırlatma dozunun önemine vurgu yapan Kara, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220103/istanbul-valisi-son-10-gunde-ilimizdeki-vaka-sayilarinda-artis-gorulmekte-1052351723.html

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türkiye, korona, pandemi, koronavirüs, ateş kara, koronavirüs aşısı, bilim kurulu, turkovac, omicron