https://tr.sputniknews.com/20220103/rakiya-58-lira-otv-artisi-1052363852.html

Rakıya 58 lira ÖTV artışı

Rakıya 58 lira ÖTV artışı

Gelir İdaresi Başkanlığı sigara ve bira, şarap, rakı ve viski gibi alkollü içeceklerin Özel Tüketim Vergisini yüzde 47 oranında artırdı. Yapılan artışlardan... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T18:54+0300

2022-01-03T18:54+0300

2022-01-03T18:54+0300

yaşam

rakı

zam

alkol

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Hazine ve Maliye Bakanlığı her 6 ayda bir yapılan alkollü içkiler ve sigara ÖTV ayarlamasını gerçekleştirdi. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu çerçevesinde alkollü içkiler ve sigara vergilendirmesinde maktu vergi ve asgari maktu vergi ocak ve temmuz aylarında altı aylık Yİ-ÜFE ile güncelleniyor. Ocak 2022’de vergi güncellemesinde dikkate alınacak Temmuz-Aralık 2021 Yİ-ÜFE artışı TÜİK tarafından yüzde 47.4 olarak açıklanmıştı. Böylece alkol ve sigara vergi sisteminde yer alan maktu vergi ve asgari maktu verginin yüzde 47.4 oranında artırıldı.Yapılan artışlardan sonra 50'lik biranın vergisi 3.3 lira artarak fiyat 18 liraya çıktı. Şarapta fiyat artışı 33 lira oldu ve 75. cl'lik bir şarabın fiyatı 70 liradan 103 liraya tırmandı. Rakı, viski ve votka gibi alkol dereceği yüksek içkilerde ise 58 liralık vergi artışı oldu. Bu artışların ardından 70'lik rakının fiyatı 175 liradan 233 liraya çıkmış olacak.

https://tr.sputniknews.com/20220103/sigara-ve-alkolde-otv-artisi-1052353828.html

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rakı, zam, alkol