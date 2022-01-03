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https://tr.sputniknews.com/20220103/rus-disisleri-abd-kuzey-akim-2ye-yeni-yaptirimlar-getirebilir-1052364163.html
Rus Dışişleri: ABD, Kuzey Akım-2’ye yeni yaptırımlar getirebilir
Rus Dışişleri: ABD, Kuzey Akım-2’ye yeni yaptırımlar getirebilir
Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının sertifikasyon sürecinin yaz aylarına kadar uzayabileceğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T19:19+0300
2022-01-03T19:19+0300
ekonomi
abd
rusya
yaptırım
kuzey akım
aleksandr pankin
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Sputnik’e açıklamasında, “Prosedür yönetmelikleri, sertifikasyon sürecini uzatmanın ötesinde, bu süreci birinci, ikinci mercilere taşıyarak aylara yayma fırsatını veriyor” ifadesini kullandı.Sertifikasyon süreci sırasında, “her adım başı engelle karşılanabileceğini” söyleyen Pankin, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://tr.sputniknews.com/20211229/kuzey-akim-2-faaliyete-hazir-bilgisi-verilen-putin-devreye-alininca-avrupada-gaz-ucuzlayacak-1052238349.html
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abd, rusya, yaptırım, kuzey akım, aleksandr pankin

Rus Dışişleri: ABD, Kuzey Akım-2’ye yeni yaptırımlar getirebilir

19:19 03.01.2022
© Sputnik / Дмитрий Лельчук / Fotoğraf bankasına girKuzey Akım-2
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
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Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının sertifikasyon sürecinin yaz aylarına kadar uzayabileceğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, ABD’nin Kuzey Akım-2’ye yönelik yeni yaptırımlar getirebileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Sputnik’e açıklamasında, “Prosedür yönetmelikleri, sertifikasyon sürecini uzatmanın ötesinde, bu süreci birinci, ikinci mercilere taşıyarak aylara yayma fırsatını veriyor” ifadesini kullandı.
Sertifikasyon süreci sırasında, “her adım başı engelle karşılanabileceğini” söyleyen Pankin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ardından ABD de kendi balyozunu vurabilir. Amerikalılar, Almanlara Kuzey Akım üzerinden tek gram bile Rus gazı satın almamayı emredebilir. Boru hattı onaylanabilir de onaylanmayabilir de. Yeni yaptırımlar uygulayabilirler, her şey yapabilirler.”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
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