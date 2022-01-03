https://tr.sputniknews.com/20220103/rus-disisleri-abd-kuzey-akim-2ye-yeni-yaptirimlar-getirebilir-1052364163.html
Rus Dışişleri: ABD, Kuzey Akım-2’ye yeni yaptırımlar getirebilir
Rus Dışişleri: ABD, Kuzey Akım-2’ye yeni yaptırımlar getirebilir
Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının sertifikasyon sürecinin yaz aylarına kadar uzayabileceğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T19:19+0300
2022-01-03T19:19+0300
2022-01-03T19:19+0300
ekonomi
abd
rusya
yaptırım
kuzey akım
aleksandr pankin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1044706583_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_05356671b9711b975c6ba663f2da37fc.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Sputnik’e açıklamasında, “Prosedür yönetmelikleri, sertifikasyon sürecini uzatmanın ötesinde, bu süreci birinci, ikinci mercilere taşıyarak aylara yayma fırsatını veriyor” ifadesini kullandı.Sertifikasyon süreci sırasında, “her adım başı engelle karşılanabileceğini” söyleyen Pankin, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://tr.sputniknews.com/20211229/kuzey-akim-2-faaliyete-hazir-bilgisi-verilen-putin-devreye-alininca-avrupada-gaz-ucuzlayacak-1052238349.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1044706583_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46732528452fd24d4576e1e0ad171746.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, yaptırım, kuzey akım, aleksandr pankin
Rus Dışişleri: ABD, Kuzey Akım-2’ye yeni yaptırımlar getirebilir
Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının sertifikasyon sürecinin yaz aylarına kadar uzayabileceğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, ABD’nin Kuzey Akım-2’ye yönelik yeni yaptırımlar getirebileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Sputnik’e açıklamasında, “Prosedür yönetmelikleri, sertifikasyon sürecini uzatmanın ötesinde, bu süreci birinci, ikinci mercilere taşıyarak aylara yayma fırsatını veriyor” ifadesini kullandı.
Sertifikasyon süreci sırasında, “her adım başı engelle karşılanabileceğini” söyleyen Pankin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ardından ABD de kendi balyozunu vurabilir. Amerikalılar, Almanlara Kuzey Akım üzerinden tek gram bile Rus gazı satın almamayı emredebilir. Boru hattı onaylanabilir de onaylanmayabilir de. Yeni yaptırımlar uygulayabilirler, her şey yapabilirler.”