Rus Dışişleri: ABD, Kuzey Akım-2’ye yeni yaptırımlar getirebilir

“Ardından ABD de kendi balyozunu vurabilir. Amerikalılar, Almanlara Kuzey Akım üzerinden tek gram bile Rus gazı satın almamayı emredebilir. Boru hattı onaylanabilir de onaylanmayabilir de. Yeni yaptırımlar uygulayabilirler, her şey yapabilirler.”