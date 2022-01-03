Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220103/rusya-kuzey-filosuna-ait-savas-jetlerinin-pilotlari-kirimda-egitim-gorecek-1052370920.html
Rusya Kuzey Filosu’na ait savaş jetlerinin pilotları Kırım’da eğitim görecek
Rusya Kuzey Filosu’na ait savaş jetlerinin pilotları Kırım’da eğitim görecek
Rusya Kuzey Filosu’nda görev alan güverte tipi savaş uçağı pilotlarının Kırım’da eğitim görecekleri duyuruldu. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T23:17+0300
2022-01-03T23:17+0300
savunma
rusya
eğitim
mig-29
pilot
rusya kuzey filosu
kırım
su-33
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050701332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_af9bd3c8f637dba93e188b626a8ef3ec.jpg
RIA Novosti Kırım'ın Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre Kuzey Filosu'nda görev alan Su-33 ve MiG-29K güverte tipi avcı uçaklarının mürettebatları, deniz savaş havacılık alaylarının personeline yönelik eğitim planına uygun olarak Kırım’da eğitim görecek.Habere göre pilotlar, Amiral Kuznetsov ağır uçak gemisinin uçak kalkış güvertesini simüle eden kara simülatöründe becerilerini geliştirecek.Geçen yıl bu eğitimler ağustos sonu itibarıyla başlayıp ekim ortalarına kadar devam etmişti.Daha önce Rusya’nın Stavropol bölgesinde Güney Askeri Bölge’nin birliklerinin göreceli düşmanın ateşine karşılık verme senaryosunun işlendiği tatbikat düzenledikleri açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211227/ukrayna-ve-batidan-kirimda-her-an-provokasyon-gerceklestirmeleri-beklenebilir--1052150703.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050701332_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2abdbc17b4a4982edde85f523ba42b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, eğitim, mig-29, pilot, rusya kuzey filosu, kırım, su-33

Rusya Kuzey Filosu’na ait savaş jetlerinin pilotları Kırım’da eğitim görecek

23:17 03.01.2022
© Sputnik / Максим БлиновSu-30 savaş uçağı
Su-30 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов
Abone ol
Rusya Kuzey Filosu’nda görev alan güverte tipi savaş uçağı pilotlarının Kırım’da eğitim görecekleri duyuruldu.
RIA Novosti Kırım'ın Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre Kuzey Filosu'nda görev alan Su-33 ve MiG-29K güverte tipi avcı uçaklarının mürettebatları, deniz savaş havacılık alaylarının personeline yönelik eğitim planına uygun olarak Kırım’da eğitim görecek.
Habere göre pilotlar, Amiral Kuznetsov ağır uçak gemisinin uçak kalkış güvertesini simüle eden kara simülatöründe becerilerini geliştirecek.
Geçen yıl bu eğitimler ağustos sonu itibarıyla başlayıp ekim ortalarına kadar devam etmişti.
Daha önce Rusya’nın Stavropol bölgesinde Güney Askeri Bölge’nin birliklerinin göreceli düşmanın ateşine karşılık verme senaryosunun işlendiği tatbikat düzenledikleri açıklanmıştı.
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
‘Ukrayna ve Batı’dan Kırım’da her an provokasyon gerçekleştirmeleri beklenebilir’
27 Aralık 2021, 12:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:16Fransız solcu lider Melenchon: NATO’dan çıkmalıyız, Rusya partnerimiz
00:07İsrail’de askeri helikopter düştü
00:00En düşük memur maaşı 6 bin 429 lira, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 lira oldu
DünErbakan: İktidarın yapması gereken, milleti daha fazla perişan etmeden seçim sandığını getirmektir
DünAnadolu Efes-Bayern Münih maçı, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi
Dün1.18 promil alkollü çıkan sürücü: Karnım acıkmıştı normalde yapmıyorum
DünKanada'nın en büyük eyaletinde koronavirüs önlemleri yeniden sıkılaştırıldı
DünTÜİK açıkladı: İzmir'de zam şampiyonu patlıcan, en çok ucuzlayan ürün karnabahar oldu
Dünİmamoğlu: İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir
DünRusya Kuzey Filosu’na ait savaş jetlerinin pilotları Kırım’da eğitim görecek
Dünİçişleri Bakanlığı: Kardak Kayalıkları'nda gerginlik yaşandığına dair haberler gerçeği yansıtmıyor
DünZonguldak'ta birbirine şaka yapan 3 arkadaş hastanelik oldu
DünABD'de yılın ilk çalışma günü 2 bin 600 uçuş iptal edildi
DünRusya lideri Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile telefonda görüştü
DünRus kayakçı Nepryayeva, Tour de Ski kadınlar 10 km'lik klasik toplu start etabında birinci oldu
DünNew York Başsavcılığı, Trump'ın çocuklarını mahkemeye çağırdı
DünZaharova: İngiltere hükümeti, Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için milyonlarca dolar bütçe ayırmış
DünErzincan'da metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Dünİran nükleer anlaşması müzakereleri, Viyana'da yeniden başladı
DünTaraftarlar oyuncunun üzerine düştü