https://tr.sputniknews.com/20220103/rusya-savunma-bakanligi-gecen-yil-bin-700-uzay-aygitinin-yorungeye-firlatilmasini-denetledi-1052360848.html

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen yıl bin 700 uzay aygıtının yörüngeye fırlatılmasını denetledi

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen yıl bin 700 uzay aygıtının yörüngeye fırlatılmasını denetledi

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen yıl bin 700’ün üzerinde uzay aygıtının Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin kontrolü altında yörüngeye fırlatıldığını duyurdu. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T17:15+0300

2022-01-03T17:15+0300

2022-01-03T17:14+0300

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Bakanlığın Enformasyon ve Kitle İletişim Araçları Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre geçen yıl bin 700’ün üzerinde uzay aygıtı, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin kontrolü altında yörüngeye fırlatıldı.Açıklamada, “Geçtiğimiz yıl boyunca Uzay Durumu Keşif Ana Merkezi'nin uzmanları, bin 700'den fazla uzay aygıtını saptadı, takibe aldı ve yörüngeye fırlatılmalarını denetledi, ayrıca 400'ün üzerinde uzay objesinin balistik varlığının sona ermesine ilişkin tahminleri ve kontrolleri sağladı” ifadelerine yer verildi.Yabancı uydu takımyıldızlarına ait uyduların ve durumlarının izlenmesinin yanı sıra yerli uzay aygıtlarının diğer uzay objeleri ile tehlikeli mesafeye yaklaşmalarını önlemeye özellikle dikkat edildiği vurgulanan açıklamada şöyle devam edildi:“2021 yılında uzayın kontrolünü sağlamaya yönelik muharebe nöbet görevi çerçevesinde Uzay Kuvvetleri, uzay ortamındaki değişikliklerin kontrolü ile ilgili 3 bin 500’den fazla özel çalışma gerçekleştirdi.”

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