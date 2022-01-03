Rusya’da Kovid-19 günlük vaka sayısı 17 Haziran'dan bu yana en düşük seviyede

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Rusya’da, son 24 saatte, 16 bin 343 yeni Kovid-19 vakası doğrulandı” ifadesine yer verildi. Sayının, 17 Haziran’dan bu yana görülen en düşük seviyede olduğu belirtildi.Son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısı 10 milyon 554 bin 309’a ulaştı.Rusya’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 835 kişi yaşamını yitirdi. Bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı 311 bin 353’e yükseldi.Enfeksiyonu yenen kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 37 olarak gerçekleşti. Toplamda, 9 milyon 548 bin 76 hasta iyileşti.
Rusya’da son 24 saatte 16 bin 343 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Söz konusu vaka sayısı 17 Haziran 2021 tarihinden bu yana görülen en düşük sayı.
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Rusya’da, son 24 saatte, 16 bin 343 yeni Kovid-19 vakası doğrulandı” ifadesine yer verildi. Sayının, 17 Haziran’dan bu yana görülen en düşük seviyede olduğu belirtildi.
Son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısı 10 milyon 554 bin 309’a ulaştı.
Rusya’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 835 kişi yaşamını yitirdi. Bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı 311 bin 353’e yükseldi.
Enfeksiyonu yenen kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 37 olarak gerçekleşti. Toplamda, 9 milyon 548 bin 76 hasta iyileşti.