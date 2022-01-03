https://tr.sputniknews.com/20220103/sarigul-gencleri-biraz-mutsuz-umutsuz-gordum-1052365473.html

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Gençleri biraz mutsuz, umutsuz gördüm

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Gençleri biraz mutsuz, umutsuz gördüm

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Gençleri biraz mutsuz, umutsuz gördüm. Gençleri biraz kızgın ama aynı zamanda öfkeli gördüm”... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T19:58+0300

2022-01-03T19:58+0300

2022-01-03T20:20+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

mustafa sarıgül

umut

zam

gençler

öfke

türkiye değişim partisi (tdp)

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı. TDP Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında AK Parti’yi eleştiren Mustafa Sarıgül, AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye siyasi tarihinde kimseye nasip olmayan bir siyasi istikrar yakaladığını ancak buna rağmen başarılı olamadığını söyledi. Yeni yıla gençlerle birlikte girdiğini söyleyen Sarıgül, “Gençleri biraz mutsuz, umutsuz gördüm. Gençleri biraz kızgın ama aynı zamanda öfkeli gördüm. Başka ülkelerde bulunan yaşıtları ile aynı imkanlara sahip olmak istiyorlar. Almanya’daki, Fransa’daki, İsveç’teki hangi imkanlara sahipse ülkemizdeki gençlerde aynı imkanlara sahip olmak istiyorlar. Haksızlığa gelemiyorlar, haksızlığa gelmekten bıkmış usanmışlar. Ama en güzeli de ülkemin gençlerinde şu ışığı gördüm; Kendilerine büyük haksızlık yapıldığını bana hissettirdiler ama hiçbir tanesi başkasına haksızlık yapmıyor ve Haksızlık yapılmasında karşı çıkıyor” diye konuştu. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara geldiklerinde ilk işlerinin mülakatı kaldırmak olacağını ve bunun sözünü gençlere verdiğini söyledi. Sarıgül aynı zamanda KYK borçlarının 0 faizle yapılandıracaklarını belirtti.“Ben ve benim kuşağımdaki siyasetçilerin en büyük dileği ülkemizde siyasi istikrarın olmasıydı” diyen Sarıgül, “Ülkemiz böylesine bir fırsatı Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti uzun yıllar yakaladı ama üzülerek ifade ediyorum ki AK Parti şansı iyi kullanamadı. Yılları su gibi harcadılar. Sorunlar ise dağlar kadar birikti. Erdoğan’a verilen destek Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasi parti genel başkanına verilmedi. Kendisi kanunlara uymadı kanunları Erdoğan uydurduk. Anayasaya uymadı Anayasayı Erdoğan’a uydurduk. Erdoğan ne yaptı? Hangi sorunumuzu çözdü? ‘Sizi ileri ve demokratik ülkeler seviyesine götüreceğiz’ diyerek direksiyona geçtiler, ülkemizi Ortadoğu bataklığına sürdüler. Şimdi de Türkiye, Ortadoğu bataklığında patinaj yapmaya devam ediyor” diye konuştu. Yılbaşında gelen zamlara yönelik eleştirilerde bulunan Sarıgül, elektriğe, doğalgaza, akaryakıta zammın hayatın her alanında zam olarak yansıması anlamına geldiğini söyledi. Şehit aileleri ve gaziler hakkında konuşan Sarıgül, “Şehitlerimiz, gazilerimiz bayrağımızı, toprağımızı, vatanımızı beklemek için canını dişine takan şehit ve gazilerimizin maaşlarını yüzde 100 arttıralım. Şehitlerine, gazilerine sahip çıkamayan bir ülke ulusal birlikten bahsedemez” ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20210915/mustafa-sarigul-ofsayti-kaldiracagiz-1048907907.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, mustafa sarıgül, umut, zam, gençler, öfke, türkiye değişim partisi (tdp)