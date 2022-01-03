Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220103/savcinin-kapisina-kafa-atti-10-ay-hapis-cezasi-aldi-dikkat-cekmek-istedim-1052359042.html
Savcının kapısına kafa attı, 10 ay hapis cezası aldı: 'Dikkat çekmek istedim'
Savcının kapısına kafa attı, 10 ay hapis cezası aldı: 'Dikkat çekmek istedim'
Kayseri'de ifade vermek için götürüldüğü adliyede savcının kapısına kafa atan kişiye 10 ay hapis cezası verildi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T16:36+0300
2022-01-03T16:40+0300
kayseri
türkiye
savcı
hapis cezası
kafa
kapı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052359013_9:0:720:400_1920x0_80_0_0_8acfbec5caa3d8faecf058dbef3aad69.jpg
Kayseri'de ifade vermek için götürüldüğü adliyede savcının kapısına kafa atarak hasar veren 21 yaşındaki A.R.'ye, 'kamu malına zarar verme' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.Olay, geçen yıl 12 Aralık'ta, Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi'nin 3'üncü katındaki savcılık koridorunda meydana geldi. İddiaya göre, A.R., ifadesinin alınması için polis nezaretinde savcılığa getirildi. Dışarıda beklediği sırada savcının kapısına kafa atarak, hasar veren Ahmet R. hakkında tutanak tutuldu. Ahmet R.'ye 'kamu malına zarar verme' suçundan dava açıldı.‘Amacım zarar vermek değildi’Kayseri 12.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, pişman olduğunu söyleyen A.R., "Polisler beni savcı ile görüştürmüyordu. Ben de dikkat çekmek için kapıya kafa attım. Amacım zarar vermek değildi. Dikkat çekmek istedim. Bu yüzden de kafamı kapıya vurdum. Pişmanım" dedi.Hakim A.R. hakkında 10 ay hapis cezası verdi. Sanığın daha önce de sabıkalı olması nedeniyle cezası ertelenmedi.
kayseri
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052359013_187:0:720:400_1920x0_80_0_0_f61399722995634f5fa50f5bbc628e4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kayseri, savcı, hapis cezası, kafa, kapı

Savcının kapısına kafa attı, 10 ay hapis cezası aldı: 'Dikkat çekmek istedim'

16:36 03.01.2022 (güncellendi: 16:40 03.01.2022)
© DHAKayseri'de adliyede savcının kapısına kafa atan kişi
Kayseri'de adliyede savcının kapısına kafa atan kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© DHA
Abone ol
Kayseri'de ifade vermek için götürüldüğü adliyede savcının kapısına kafa atan kişiye 10 ay hapis cezası verildi.
Kayseri'de ifade vermek için götürüldüğü adliyede savcının kapısına kafa atarak hasar veren 21 yaşındaki A.R.'ye, 'kamu malına zarar verme' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 12 Aralık'ta, Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi'nin 3'üncü katındaki savcılık koridorunda meydana geldi. İddiaya göre, A.R., ifadesinin alınması için polis nezaretinde savcılığa getirildi. Dışarıda beklediği sırada savcının kapısına kafa atarak, hasar veren Ahmet R. hakkında tutanak tutuldu. Ahmet R.'ye 'kamu malına zarar verme' suçundan dava açıldı.

‘Amacım zarar vermek değildi’

Kayseri 12.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, pişman olduğunu söyleyen A.R., "Polisler beni savcı ile görüştürmüyordu. Ben de dikkat çekmek için kapıya kafa attım. Amacım zarar vermek değildi. Dikkat çekmek istedim. Bu yüzden de kafamı kapıya vurdum. Pişmanım" dedi.
Hakim A.R. hakkında 10 ay hapis cezası verdi. Sanığın daha önce de sabıkalı olması nedeniyle cezası ertelenmedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:47Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
16:45Taliban hükümetinin Başbakan Yardımcısı Hanefi, Kabil'de Rus yatırımcılarla buluştu
16:43Kanadalı siyaset bilimci: Trump sadece uvertür olabilir, 2030'da ABD'yi faşist diktatör yönetebilir
16:43Merkez Bankası'na yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatı yayımlandı
16:36Savcının kapısına kafa attı, 10 ay hapis cezası aldı: 'Dikkat çekmek istedim'
16:35Elon Musk: İnsanları en iyi 5, en kötü 10 yıl içinde Mars'a götürürüm
16:32Denizlispor'da 8'i futbolcu 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
16:26Hindistan'da Müslüman kadınları 'satışa çıkaran' uygulama kapatıldı
16:26‘Seçim sürecine giren Fransa’nın AB dönem başkanlığında Türkiye karşıtı çıkışlar beklenebilir’
16:25'Öldü' denerek kürtajla alınan 5 aylık bebeğin mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı
16:25Burcu Esmersoy: Türk Lirası'ndayım ve kafamı dolar konusunda yormuyorum
16:13Rembrandt'ın 'Gece Devriyesi' tablosu 'dünyanın en büyük fotoğrafına' dönüştürüldü
16:11Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şubat’ta Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğim
16:02TFF Başkanı Özdemir: Türk hakemliğinde devrim sayılacak bir projeyi hayata geçiriyoruz
15:59Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içerisinde Suriyelileri kendi memleketlerine göndereceğiz
15:58Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 20 civarında zam
15:51Online saadet zinciri iddiasıyla 100 milyonluk vurgun: 'Ciddi oranda kar vaadinde bulundular'
15:50İspanya'da orji partisine ceza: Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiler
15:39Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Boğaziçili Berke ve Perit için çağrı
15:34Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmekte makul bir fiyat artışı gündeme gelecek