https://tr.sputniknews.com/20220103/savcinin-kapisina-kafa-atti-10-ay-hapis-cezasi-aldi-dikkat-cekmek-istedim-1052359042.html

Savcının kapısına kafa attı, 10 ay hapis cezası aldı: 'Dikkat çekmek istedim'

Savcının kapısına kafa attı, 10 ay hapis cezası aldı: 'Dikkat çekmek istedim'

Kayseri'de ifade vermek için götürüldüğü adliyede savcının kapısına kafa atan kişiye 10 ay hapis cezası verildi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T16:36+0300

2022-01-03T16:36+0300

2022-01-03T16:40+0300

kayseri

türkiye

savcı

hapis cezası

kafa

kapı

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Kayseri'de ifade vermek için götürüldüğü adliyede savcının kapısına kafa atarak hasar veren 21 yaşındaki A.R.'ye, 'kamu malına zarar verme' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.Olay, geçen yıl 12 Aralık'ta, Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi'nin 3'üncü katındaki savcılık koridorunda meydana geldi. İddiaya göre, A.R., ifadesinin alınması için polis nezaretinde savcılığa getirildi. Dışarıda beklediği sırada savcının kapısına kafa atarak, hasar veren Ahmet R. hakkında tutanak tutuldu. Ahmet R.'ye 'kamu malına zarar verme' suçundan dava açıldı.‘Amacım zarar vermek değildi’Kayseri 12.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, pişman olduğunu söyleyen A.R., "Polisler beni savcı ile görüştürmüyordu. Ben de dikkat çekmek için kapıya kafa attım. Amacım zarar vermek değildi. Dikkat çekmek istedim. Bu yüzden de kafamı kapıya vurdum. Pişmanım" dedi.Hakim A.R. hakkında 10 ay hapis cezası verdi. Sanığın daha önce de sabıkalı olması nedeniyle cezası ertelenmedi.

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