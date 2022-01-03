https://tr.sputniknews.com/20220103/sgk-uzmani-erdursun-cumhurbaskani-erdogan-zammin-yani-sira-maaslarda-iyilestirme-aciklayabilir-1052346432.html

SGK uzmanı Erdursun: Cumhurbaşkanı Erdoğan zammın yanı sıra maaşlarda iyileştirme açıklayabilir

SGK uzmanı Erdursun: Cumhurbaşkanı Erdoğan zammın yanı sıra maaşlarda iyileştirme açıklayabilir

Enflasyon oranı açıklandı. Memur ve memur emeklileri için zam oranının yüzde 25 ile 27 arasında olması bekleniyor. Zamla ilgili son sözü Cumhurbaşkanı Recep... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T12:25+0300

2022-01-03T12:25+0300

2022-01-03T12:25+0300

ekonomi

enflasyon

memur zammı

memur

zam

ekonomi

memur maaşı

emekli maaşı

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Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı belirlendi. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 ile yüzde 27 arasındaki oranlarda zammı hak etmiş oldu. Zamla ilgili son sözü kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemesi bekleniyor.Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36.08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 oldu. Böylece memur ve memur emeklisi maaşlarında yüzde 25.65 ile yüzde 27 arasında zam yapılmış oldu.'Cumhurbaşkanı açıklayabilir'Zam oranını Sputnik’e değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşlara yönelik bir iyileştirme açıklamasının olabileceğini söyledi.Asgari ücrete yönelik zam açıklamasının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını hatırlatan Erdursun, “Şimdi memurların ve memur emeklilerinin zamlı maaş hesaplamaları yüzde 5 artı enflasyon farkı diğer SSK ve Bağkur emeklilerinde de sadece enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu nedenle memur ve memur emeklilerine gibi 5 artı yüzde 22.48 gibi toplamda 27.48’lik Bir zam yapılacak. SSK ve Bağkur emeklilerine ise enflasyon oranında toplamda yüzde 25.48 gibi zam yapılacak. Ayrıca bu rakamlara bir iyileştirme beklentisi de çok fazla çünkü şu anda Türkiye’de SSK ve Bağkur Emeklileri En düşük maaş 1500 TL" dedi ‘En düşük maaş 2000 TL’ye tamamlanabilir’Yapılacak iyileştirmeyle ilgili beklentisini de açıklayan Erdursun “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin daha önceden başka bir açıklama yapmıştı. ‘Enflasyon oranının üzerinde bir artış ayrıca yapacağız’ diye bir açıklaması vardı. Memurlara, memur emeklilerine SSK Bağkur İşçi ve esnaf emeklilerine de ayrıca bir iyileştirmeyi Cumhurbaşkanı, biraz daha enflasyonun üzerinde bir oran ile açıklayacaktır. Çünkü asgari ücrette de aynısını yaşamıştık. Asgari ücrette beklentiler yüzde 30, yüzde 40 civarında bir beklenti oluşmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa asgari ücret açıklanırken o masada bulunup asgari ücrete kendisi açıklamıştı. Asgari ücrette beklentilerin üstünde yüzde 50.5 oranında bir açıklama yapmıştı. Buna benzer bir açıklamayı şu anda ben bekliyorum. Ben şöyle düşünüyorum 1500 TL olan en düşük maaş 2000 TL’ye tamamlanır. 2018’de 1000 TL’nin altında olanlar 1000 TL’ye tamamlanmıştı, 2021 Nisan ayında da 1500 TL’nin altında olanlar 1500 TL’ye tamamlanmıştı şimdi de 2000 TL’ye tamamlanır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220103/enag-12-aylik-enflasyon-artisi-yuzde-8281-oldu-1052342259.html

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