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Sigara ve alkolde ÖTV artışı
Sigara ve alkolde ÖTV artışı
Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T14:32+0300
2022-01-03T14:32+0300
2022-01-03T14:49+0300
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sigara
zam
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Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.
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sigara, zam
Sigara ve alkolde ÖTV artışı
14:32 03.01.2022 (güncellendi: 14:49 03.01.2022)
Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.
Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.