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Sigara ve alkolde ÖTV artışı
Sigara ve alkolde ÖTV artışı
Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
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Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.
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sigara, zam

Sigara ve alkolde ÖTV artışı

14:32 03.01.2022 (güncellendi: 14:49 03.01.2022)
© DHATekel bayi / alkol
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© DHA
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Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.
Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.
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