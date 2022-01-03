https://tr.sputniknews.com/20220103/taliban-istihbarati-el-koydugu-3-ton-alkolu-kabil-nehrine-doktu-1052352972.html
Taliban istihbaratı, el koyduğu 3 ton alkolü Kabil Nehri'ne döktü
Taliban istihbaratı, el koyduğu 3 ton alkolü Kabil Nehri'ne döktü
Taliban'ın ülke genelinde alkol satışını yasaklamasıyla birlikte, örgüte bağlı bir grup istihbarat ajanının 3 bin litreyi bulan alkolü Kabil Nehri'ne döktüğü... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T14:29+0300
2022-01-03T14:29+0300
2022-01-03T14:35+0300
taliban kontrolünde afganistan
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ton
islam
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Afganistan’da yönetimi elinde bulunduran Taliban, alkol satışı yapan 3 kişiyi tutukladı. Olayın ardından Taliban, 3 tonu bulan alkolün ele geçirildiğini duyurdu.Ele geçirilen alkol, örgüte bağlı faaliyet yürüten istihbarat ajanları tarafından Kabil Nehri'ne döküldü.Taliban yönetiminin 'istihbarat ajansı' GDI tarafından yapılan açıklamada da, Kabil’in Kart-e-Char bölgesinde alkol satışı yapan 3 kişinin tutuklandığı ve ele geçirilen 3 bin litre içkinin imha edildiği bildirildi.Afganistanlı bir din adamı, ajansın Twitter'da paylaştığı videoya yaptığı yorumda, "Müslümanlar alkol üretmekten, satmaktan ve dağıtımını yapmaktan ciddi şekilde kaçınmalıdır" dedi.Operasyonun ne zaman gerçekleştirildiği veya alkolün tam olarak ne zaman imha edildiği netlik kazanmazken, ajans tarafından pazar günü yapılan açıklamada, operasyon sırasında 3 kişinin tutuklandığı doğrulandı.Önceki Batı destekli rejimde de alkol satmak ve tüketmek yasak olsa da örgütün içki konusunda daha katı olduğu biliniyor.Taliban'ın 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirmesinden bu yana, uyuşturucu ve alkol tüketimine karşı operasyonlar artarak devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211218/taliban-yonetimi-afgan-multecilere-eve-donus-cagrisi-yapti-1051895981.html
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afganistan, taliban, operasyon, kabil, alkol, nehir, ton, islam, radikal islamcı, içki, terör, militan, kanal
Taliban istihbaratı, el koyduğu 3 ton alkolü Kabil Nehri'ne döktü
14:29 03.01.2022 (güncellendi: 14:35 03.01.2022)
Taliban'ın ülke genelinde alkol satışını yasaklamasıyla birlikte, örgüte bağlı bir grup istihbarat ajanının 3 bin litreyi bulan alkolü Kabil Nehri'ne döktüğü görüldü.
Afganistan’da yönetimi elinde bulunduran Taliban, alkol satışı yapan 3 kişiyi tutukladı. Olayın ardından Taliban, 3 tonu bulan alkolün ele geçirildiğini duyurdu.
Ele geçirilen alkol, örgüte bağlı faaliyet yürüten istihbarat ajanları tarafından Kabil Nehri'ne döküldü.
Taliban yönetiminin 'istihbarat ajansı' GDI tarafından yapılan açıklamada da, Kabil’in Kart-e-Char bölgesinde alkol satışı yapan 3 kişinin tutuklandığı ve ele geçirilen 3 bin litre içkinin imha edildiği bildirildi.
Afganistanlı bir din adamı, ajansın Twitter'da paylaştığı videoya yaptığı yorumda, "Müslümanlar alkol üretmekten, satmaktan ve dağıtımını yapmaktan ciddi şekilde kaçınmalıdır" dedi.
Operasyonun ne zaman gerçekleştirildiği veya alkolün tam olarak ne zaman imha edildiği netlik kazanmazken, ajans tarafından pazar günü yapılan açıklamada, operasyon sırasında 3 kişinin tutuklandığı doğrulandı.
Önceki Batı destekli rejimde de alkol satmak ve tüketmek yasak olsa da örgütün içki konusunda daha katı olduğu biliniyor.
Taliban'ın 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirmesinden bu yana, uyuşturucu ve alkol tüketimine karşı operasyonlar artarak devam ediyor.