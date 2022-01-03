https://tr.sputniknews.com/20220103/tanju-ozcandan-partisine-uyari-sakin-ha-yanlis-bir-adayla-cikmayin-1052367659.html

Tanju Özcan'dan partisine uyarı: Sakın ha yanlış bir adayla çıkmayın

Tanju Özcan'dan partisine uyarı: Sakın ha yanlış bir adayla çıkmayın

Bolu Belediye Başkanı Özcan, partisi tarafından kendisine verilen 'uyarı' cezasını kabul ettiğini, kendisinin de partisine bazı uyarıları olduğunu belirterek... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T21:25+0300

2022-01-03T21:25+0300

2022-01-03T21:42+0300

türkiye

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bolu

meral akşener

tanju özcan

millet ittifakı

bolu belediyesi

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası verildi.Özcan, cezanın ardından, Bolu Belediye Meclisi oturumunda açıklamalarda bulundu.'Yüksek Disiplin Kurulu'nun uyarı kararını aldım, kabul ettim ve cebime koydum'Uyarıyı kabul ettiğini belirten Özcan, şu ifadeleri kullandı:'Sandıkta yenemezsek, burada hiçbirimizin sokağa çıkacak yüzü kalmaz'Özcan kendisinin de partisine bazı uyarılarda bulunmak istediğini ifade ederek, şöyle konuştu: Partisine ikinci bir uyarıda da bulunan Özcan, şunları söyledi:Duvara ampul fırlattıÖzcan, ayrıca meclis toplantısında yanında getirdiği ampul ve tasarruflu ampulü çıkarıp gösterdi."Elimde 2 tane ampul var. Ampulün biri 200 watt yakıyor, verdiği enerji kendine yetmiyor. Diğer ampul 30 watt, bunun 7'de biri kadar yakıyor ama verdiği enerji daha fazla. Bu ampul artık bize, vatandaşa, garibana yük olmaya başladı. O yüzden ben diyorum ki. Artık bu ampulden vazgeçelim" diyen Özcabn, ampulü duvara fırlatıp kırdıktan sonra, "Kıralım bu ampulü yolumuza daha tasarruflu olanla devam edelim" dedi. Özcan'ın duvara ampul fırlatması ve ampulün patlaması üzerine bazı meclis üyeleri ve salondaki misafirler çıkan sesten korktu. Özcan, daha sonra oturuma ara verdi.Ne olmuştu?Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda, sunucu Armağan Çağlayan'ın siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlatmıştı. Tanju Özcan'ın anlattığı anı birçok kesim tarafından tepki çekmişti. Bunun ardından Cumhuriyet Halk Parti MYK toplantısında Tanju Özcan'ın 'uyarı' cezası talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmişti. Bugün toplanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan hakkında 'uyarı' cezası vermişti.

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chp, bolu, meral akşener, tanju özcan, millet ittifakı, bolu belediyesi