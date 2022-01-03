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https://tr.sputniknews.com/20220103/taraftarlar-oyuncunun-uzerine-dustu-1052369376.html
Taraftarlar oyuncunun üzerine düştü
Taraftarlar oyuncunun üzerine düştü
Amerikan Futbol Ligi NFL'de bir facianın kıyısından dönüldü. Bir futbolcu taraftarların yaslandığı bariyerin üstüne düşmesinden son anda kurtuldu. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T22:22+0300
2022-01-03T22:22+0300
2022-01-03T22:22+0300
spor
abd
washington
nfl
philadelphia
taraftar
jalen hurts
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Olay, Washington-Philadelphia maçında yaşandı. Oyun kurucu Jalen Hurts, soyunma odasına giderken, taraftarlar kendisine dokunmak istedi.Ancak yaslanılan parmaklıklar ağırlığı daha fazla taşıyamadı. Jalen Hurts, üstüne doğru düşen taraftarlardan son anda kurtuldu.Olayda yaralanan olmadı.Hurts, fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı ve ardından soyunma odasına gitti.
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abd, washington, nfl, philadelphia, taraftar, jalen hurts
Taraftarlar oyuncunun üzerine düştü
Amerikan Futbol Ligi NFL'de bir facianın kıyısından dönüldü. Bir futbolcu taraftarların yaslandığı bariyerin üstüne düşmesinden son anda kurtuldu.
Olay, Washington-Philadelphia maçında yaşandı. Oyun kurucu
Jalen Hurts, soyunma odasına giderken, taraftarlar kendisine dokunmak istedi.
Ancak yaslanılan parmaklıklar ağırlığı daha fazla taşıyamadı. Jalen Hurts,
üstüne doğru düşen taraftarlardan son anda kurtuldu.
Hurts, fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı ve ardından soyunma odasına gitti.