https://tr.sputniknews.com/20220103/tayvanda-6-buyuklugunde-deprem-1052349991.html

Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın doğusunda meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde henüz can veya mal kaybına dair bir bilgi yok. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T13:07+0300

2022-01-03T13:07+0300

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tayvan

deprem

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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (ESMC) Tayvan'ın doğu kıyılarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. ESMC daha sonra depremin büyüklüğünü 5.7 olarak güncelledi.Başkent Taipei'deki AFP muhabirinin aktardığına göre yerin 2 km altında meydana gelen deprem 20 saniye boyunca sarsıntıya neden oldu.

tayvan

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tayvan, deprem