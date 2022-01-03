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https://tr.sputniknews.com/20220103/tcmbnin-vadeli-doviz-satim-ihalelerine-sadece-kobiler-girebilecek-1052365669.html
TCMB'nin vadeli döviz satım ihalelerine sadece KOBİ'ler girebilecek
TCMB'nin vadeli döviz satım ihalelerine sadece KOBİ'ler girebilecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri'ne sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin katılabileceğini... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T20:00+0300
2022-01-03T20:00+0300
2022-01-03T20:00+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
tcmb
döviz
türk lirası
kobi
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AA’nın kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri'ne ilişkin uygulama usul ve esaslarını bankalara bildirdi.Buna göre, ihalelere sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) adına katılım sağlanabilecek. Firmalar her bir ihaleye sadece tek bir banka aracılığıyla katılabilecek.Firmaya ait tekliflerin birden fazla banka üzerinden iletilmesi durumunda, ilgili firmaya ait tüm teklifler iptal edilecek.İşlem teklif miktarı en az 100 bin dolar ve katları olacak ve her bir ihalede bir müşteri adına toplam teklif tutarı ise en fazla 1 milyon dolar olacak.Bankalar ihale tekliflerini müşteri bazında iletecek.
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, tcmb, döviz, türk lirası, kobi
TCMB'nin vadeli döviz satım ihalelerine sadece KOBİ'ler girebilecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri'ne sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin katılabileceğini duyurdu.
AA’nın kaynaklardan aktardığı bilgiye göre,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri'ne ilişkin uygulama usul ve esaslarını bankalara bildirdi.
Buna göre, ihalelere sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) adına katılım sağlanabilecek. Firmalar her bir ihaleye sadece tek bir banka aracılığıyla katılabilecek.
Firmaya ait tekliflerin birden fazla banka üzerinden iletilmesi durumunda, ilgili firmaya ait tüm teklifler iptal edilecek.
İşlem teklif miktarı en az 100 bin dolar ve katları olacak ve her bir ihalede bir müşteri adına toplam teklif tutarı ise en fazla 1 milyon dolar olacak.
Bankalar ihale tekliflerini müşteri bazında iletecek.