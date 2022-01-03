https://tr.sputniknews.com/20220103/teknoloji-devi-apple-3-trilyon-dolarlik-piyasa-degerine-ulasti-1052368801.html

Teknoloji devi Apple, 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı

Teknoloji devi Apple, 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı

Apple 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Apple, piyasa değerine dayalı olarak dünyanın ilk 3 trilyon dolarlık şirketi olma ünvanını elde etti. 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T22:07+0300

2022-01-03T22:07+0300

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ekonomi

abd

apple

borsa

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ABD merkezli teknoloji devi Apple bugün, şirketin tüm hisselerinin toplam değeri olan piyasa değerine dayalı olarak dünyanın ilk 3 trilyon dolarlık halk açık şirket oldu. Bu dönüm noktası, Apple’ın hisse senedi fiyatının geçen yıl yüzde 40’ın üzerine çıkmasından sonra elde edildi.Apple’ın hisse senedi fiyatı 182.86 dolara ulaşarak elde ettiği değer, şirketin 2 trilyon dolarlık bir şirket haline gelmesinden sadece 16 ay sonra ve Apple’ın 1 trilyon dolara ulaşmasından üç buçuk yıldan kısa bir süre sonra geldi.Büyüme odaklı büyük sermayeli hisse senetleri denildiğinde akla gelen ilk şirket olan Apple, gelirinin mevcut çeyrekte 118 milyar doları aşması ve bir yıl önce kırdığı 111.4 milyar dolarlık tüm zamanların üç aylık rekorunu aşması bekleniyor.

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2022

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abd, apple, borsa