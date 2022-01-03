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https://tr.sputniknews.com/20220103/teknoloji-devi-apple-3-trilyon-dolarlik-piyasa-degerine-ulasti-1052368801.html
Teknoloji devi Apple, 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı
Teknoloji devi Apple, 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı
Apple 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Apple, piyasa değerine dayalı olarak dünyanın ilk 3 trilyon dolarlık şirketi olma ünvanını elde etti. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T22:07+0300
2022-01-03T22:35+0300
ekonomi
abd
apple
borsa
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ABD merkezli teknoloji devi Apple bugün, şirketin tüm hisselerinin toplam değeri olan piyasa değerine dayalı olarak dünyanın ilk 3 trilyon dolarlık halk açık şirket oldu. Bu dönüm noktası, Apple’ın hisse senedi fiyatının geçen yıl yüzde 40’ın üzerine çıkmasından sonra elde edildi.Apple’ın hisse senedi fiyatı 182.86 dolara ulaşarak elde ettiği değer, şirketin 2 trilyon dolarlık bir şirket haline gelmesinden sadece 16 ay sonra ve Apple’ın 1 trilyon dolara ulaşmasından üç buçuk yıldan kısa bir süre sonra geldi.Büyüme odaklı büyük sermayeli hisse senetleri denildiğinde akla gelen ilk şirket olan Apple, gelirinin mevcut çeyrekte 118 milyar doları aşması ve bir yıl önce kırdığı 111.4 milyar dolarlık tüm zamanların üç aylık rekorunu aşması bekleniyor.
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abd, apple, borsa

Teknoloji devi Apple, 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı

22:07 03.01.2022 (güncellendi: 22:35 03.01.2022)
© REUTERS / Apple Inc.2 kat optik ve 5 kat dijital yakınlaştırma sunan cihaz, 4K 60 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor. Cihazın ön tarafında ise 12 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera karşımıza çıkıyor.
2 kat optik ve 5 kat dijital yakınlaştırma sunan cihaz, 4K 60 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor. Cihazın ön tarafında ise 12 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera karşımıza çıkıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Apple Inc.
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Apple 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Apple, piyasa değerine dayalı olarak dünyanın ilk 3 trilyon dolarlık şirketi olma ünvanını elde etti.
ABD merkezli teknoloji devi Apple bugün, şirketin tüm hisselerinin toplam değeri olan piyasa değerine dayalı olarak dünyanın ilk 3 trilyon dolarlık halk açık şirket oldu. Bu dönüm noktası, Apple’ın hisse senedi fiyatının geçen yıl yüzde 40’ın üzerine çıkmasından sonra elde edildi.

Apple’ın hisse senedi fiyatı 182.86 dolara ulaşarak elde ettiği değer, şirketin 2 trilyon dolarlık bir şirket haline gelmesinden sadece 16 ay sonra ve Apple’ın 1 trilyon dolara ulaşmasından üç buçuk yıldan kısa bir süre sonra geldi.
Büyüme odaklı büyük sermayeli hisse senetleri denildiğinde akla gelen ilk şirket olan Apple, gelirinin mevcut çeyrekte 118 milyar doları aşması ve bir yıl önce kırdığı 111.4 milyar dolarlık tüm zamanların üç aylık rekorunu aşması bekleniyor.

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