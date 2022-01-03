https://tr.sputniknews.com/20220103/tff-baskani-ozdemir-turk-hakemliginde-devrim-sayilacak-bir-projeyi-hayata-geciriyoruz-1052357211.html

TFF Başkanı Özdemir: Türk hakemliğinde devrim sayılacak bir projeyi hayata geçiriyoruz

TFF Başkanı Özdemir: Türk hakemliğinde devrim sayılacak bir projeyi hayata geçiriyoruz

TFF Başkanı Özdemir, Türk hakemliğinde yeni bir dönemin başladığını söyledi. Devrim sayılacak bir projeyi hayata geçireceklerini kaydeden Özdemir, "MHK de... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T16:02+0300

2022-01-03T16:02+0300

2022-01-03T16:12+0300

tff merkez hakem kurulu

spor

nihat özdemir

ahmet nur çebi

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen 2021-2022 Sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışına ve FIFA kokartı takma törenine katıldı.Törende, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleri, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 1. Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ve hakemler de yer aldı.Yeni yılla birlikte yeni dönem: 'Türk Futbol Hakemliği Çalışma Grubu oluşturduk'Açılışta konuşan Özdemir, şunları kaydetti:‘David Elleray ile danışman olarak anlaştık’Türk hakemliğinin gelişimi için yoğun bir çaba verildiğini aktaran Nihat Özdemir, şöyle konuştu:‘MHK de hakemler de bugüne kadarki hataların farkındalar’Futbol camiasından iyimser mesajlar aldıklarının altını çizen Özdemir, "Biliyorum ki MHK de hakemler de bugüne kadarki hataların farkındalar ve hataları minimuma indirmek için iyi niyetle çalıştıklarına yürekten inanıyorum. İnşallah bu işi hep birlikte çözeceğiz. Bu yolun sonunda hayal ettiğimiz gibi hakemin en az konuşulduğu bir futbol ortamına kavuşacağız, Türk hakemliği Türk futbolunun odak noktasından çıkacak" şeklinde konuştu.MHK başkanlığına Serdar Tatlı'nın yerine Ferhan Gündoğdu'nun geldiğini hatırlatan Nihat Özdemir, "Sayın Gündoğdu’nun hem hakem hem akademisyen hem de yönetici kimliğiyle, Türk hakemliğinde önemli projelere imza atacağına inanıyorum. 27 Ekim’de göreve başlayan yeni kurulumuz, iki aylık süreçte, önemli adımlar attı. Öncelikle VAR kadrosunu genişletmek için çalışmalarına başladı. TFF Yönetim Kurulu olarak bizler de talimat değişiklikleri ile kendilerine destek verdik. Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de VAR sistemini hayata geçirecek olmamızı da göz önüne alan kurulumuz, VAR Projesi'ni aralık ayı ile birlikte devreye sokup var sertifika sürecini tamamlayan hakemlerimizi AVAR2 olarak sahaya sürdü" değerlendirmesinde bulundu.Özdemir, Aralık ayı sonunda hakemleri değerlendirmek üzere çok geniş kapsamlı eğitim ve testler içeren bir seminer düzenlediğini dile getirdi:‘Futbolun en kritik aktörü olarak maalesef hata krediniz yok denecek kadar az’Hakemlere de seslenen ve uyarılarda bulunan TFF Başkanı şu ifadeleri kullandı:FIFA kokart töreniyle ilgili de konuşan Nihat Özdemir, "İlk defa FIFA kokartı takacak olan hakemimiz Zorbay Küçük ile elit kategoriye yükselen Halil Umut Meler'i tebrik ediyorum. Yine Katar 2022 Dünya Kupası aday hakem seminerine davet edilen elit hakemimiz Cüneyt Çakır'ın da başarılarının devamını diliyorum. Tüm hakemlerimize sezonun ikinci yarısı için başarı temenni ediyorum. futbol ailemize, bir kez daha yeni yılda sağlık, huzur ve başarı dileklerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211229/besiktas-baskani-cebi-tffden-hakemlerin-cezalandirilmasini-talep-ettik-1052230004.html

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tff merkez hakem kurulu, nihat özdemir, ahmet nur çebi