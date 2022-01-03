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TikTok videosu için tek teker üzerinde giden motosikletli, 17 bin lira ceza aldı
TikTok videosu için tek teker üzerinde giden motosikletli, 17 bin lira ceza aldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde TikTok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde tek teker kaldırarak motosiklet kullanan 3 motosiklet sürücüsü yakalandı. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T17:09+0300
2022-01-03T17:09+0300
türkiye
trafik
ceza
trafik cezası
motosiklet
jandarma
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Antalya'nın Konaklı Mahallesi’nde Alanya 8. Jandarma Trafik Timlerinin sabit trafik kontrolü yaptığı esnada, 3 tane plakası kapatılmış motosiklet sürücüsü uygulama noktasından ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı.Üstelik motosikletlerden biri, aracını tek teker üzerinde kullandı.O sırada yol kenarında bir gencin de telefonla olayı çektiği tespit edildi. Yapılan araştırmada görüntüyü çeken şahsın kaçan motosiklet sürücüleriyle irtibatlı olduğu ve çekimi TikTok videosu yapmak için çektiği belirlendi.17 bin lira ceza kesildiÇekimi yapan A.I.’nın ifadesi doğrultusunda beraber hareket ettikleri kaçan 3 motosiklet sürücüsü de yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda motosikletini tek tekerde süren şahıs hakkında CMK 179/3 trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten, A.I. isimli şahıs hakkında ise görevli memurun görüntüsünü sosyal medyada yayınlamak için kayıt etmek suçlarından adli işlem yapıldı.Ayrıca, her 3 sürücüye de 2918 SKTK’nın ilgili maddelerinden toplamda 17 bin 493 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, 3 sürücünün de sürücü belgeleri süresiz iptal edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211226/buyukadada-kulaklarini-kestigi-kopekleri-dovusturen-kisiye-para-cezasi--1052131841.html
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trafik, ceza, trafik cezası, motosiklet, jandarma

TikTok videosu için tek teker üzerinde giden motosikletli, 17 bin lira ceza aldı

17:09 03.01.2022
© İHATikTok videosu için tek teker üzerinde giden motosikletli 17 bin lira ceza aldı
TikTok videosu için tek teker üzerinde giden motosikletli 17 bin lira ceza aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© İHA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde TikTok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde tek teker kaldırarak motosiklet kullanan 3 motosiklet sürücüsü yakalandı.
Antalya'nın Konaklı Mahallesi’nde Alanya 8. Jandarma Trafik Timlerinin sabit trafik kontrolü yaptığı esnada, 3 tane plakası kapatılmış motosiklet sürücüsü uygulama noktasından ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı.
Üstelik motosikletlerden biri, aracını tek teker üzerinde kullandı.
O sırada yol kenarında bir gencin de telefonla olayı çektiği tespit edildi. Yapılan araştırmada görüntüyü çeken şahsın kaçan motosiklet sürücüleriyle irtibatlı olduğu ve çekimi TikTok videosu yapmak için çektiği belirlendi.

17 bin lira ceza kesildi

Çekimi yapan A.I.’nın ifadesi doğrultusunda beraber hareket ettikleri kaçan 3 motosiklet sürücüsü de yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda motosikletini tek tekerde süren şahıs hakkında CMK 179/3 trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten, A.I. isimli şahıs hakkında ise görevli memurun görüntüsünü sosyal medyada yayınlamak için kayıt etmek suçlarından adli işlem yapıldı.
Ayrıca, her 3 sürücüye de 2918 SKTK’nın ilgili maddelerinden toplamda 17 bin 493 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, 3 sürücünün de sürücü belgeleri süresiz iptal edildi.
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