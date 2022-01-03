https://tr.sputniknews.com/20220103/tirpan-operasyonu-zanlilari-adliyeye-sevk-edildi-1052363332.html

'Tırpan' operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

'Tırpan' operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

İstanbul'da, "Tırpan" operasyonuyla gözaltına alınan ve "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşlarının da aralarında bulunduğu 13 şüpheli... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T18:35+0300

2022-01-03T18:35+0300

2022-01-03T18:35+0300

türkiye

sarallar

suç örgütü

tırpan

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"Tırpan" operasyonu kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşlarının da aralarında bulunduğu 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 24 Aralık'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve aralarında söz konusu suç örgütünün elebaşlarından Barış S, Özgür Barış S. ile kendini "Saral" olarak tanıttığı belirtilen E. B'nin de bulunduğu 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı."Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgütün faaliyetleri kapsamında yağma", "kasten öldürme", "tefecilik" ile "tehdit" suçlarını gerçekleştirdiği iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.Operasyon kapsamında ele geçirilen 1 tüfek, 5 tabanca, 9 şarjör, 1 susturucu, 211 mermi, 1 çelik yelek, 1 kama, 1 sahte sürücü belgesi ve sahte araç plakası ile Büyükçekmece'de bir villaya yapılan baskında seraya çevrilmiş odalar içerisinde bulunan 123 kök Hint keneviri ve satışa hazır haldeki 9 kilo 384 gram esrar, basın mensuplarına sergilendi.Bu arada, söz konusu suç örgütüne silah temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra geçen hafta adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklanırken 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211229/istanbulda-organize-suc-orgutu-elebasi-yakalandi-1052217550.html

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sarallar, suç örgütü, tırpan