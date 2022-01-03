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https://tr.sputniknews.com/20220103/togg-ceosu-karakas-gelecekte-scooter-ve-kucuk-araclar-da-uretebiliriz-1052342389.html
TOGG CEO'su Karakaş: Gelecekte scooter ve küçük araçlar da üretebiliriz
TOGG CEO'su Karakaş: Gelecekte scooter ve küçük araçlar da üretebiliriz
TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, gelecekte farklı ulaşım çözümü üretimlerine imza atabileceklerini belirterek, şehir içi ulaşımda scooter veya küçük ulaşım... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T09:41+0300
2022-01-03T09:41+0300
türkiye
scooter
mehmet gürcan karakaş
togg
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Yeni Şafak'tan Şuayip Alabay'a konuşan Karakaş, “Mikro mobilite çözümleri gelecekte TOGG’da olabilir" diyerek şehir içi ulaşımda scooter veya küçük ulaşım araçları da üretilebileceğini açıkladı. Karakaş, "Pazardaki fırsatların gelişimiyle alakalı. 15 yıllık planlamamız dışına çıkmayacağımız anlamına gelmiyor. Yaptığımız ürünlerin yanında bahsettiğimiz mikro mobilite çözümleri teknik anlamda çok daha hızlı hareket geçirilebilecek ürünlerden oluşuyor” dedi.TOGG fiyatlarına da değinen Karakaş, “Sonuçta ulaşılabilirlik veya rekabetçilik sadece ve sadece bulunduğunuz segmentle ilgili değil, ekosistemle beraber ulaşacağınız adetlerle de alakalı. Biz 5 modelle beraber ‘en maksimize edilmiş’ Türkiye pazarına baktığımızda adetlere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun belki küçük araç büyük araç şeklinde yer değiştirme olabilir. Önümüzde hala esnek bir zamanımız var. Oralara geldiğimizde de fiyat açısından daha ulaşılabilir noktalar o zaman olacaktır diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. "2023'ün ilk çeyreğinde akıllı cihazlarımızın lansmanına başlarız"TOGG'un testlerinde gelecekte değişecek kriterleri de hesaba katarak çalışmaların ilerlediğini aktaran Gürcan Karakaş sözlerini şöyle sürdürdü:“2022’de regülasyonların bir kısmı değişiyor. Yanılmıyorsam 14 tanesi değişiyor. Bunların içinde çarpışma testleri ile ilgili olanları da var. Örneğin; Yan yana oturan iki kişinin kafalarını çarpmaması için ortaya hava yastığı koyulması gerekiyor. Daha kanunlaşmadı. Onların hepsini biz ‘Dönüşürse ne olur?’ diyerek hesabını kitabını yaparak hareket ediyoruz. Bunların hepsi bir anda gelirse ne yapacağımız tartışıyoruz. O anlamda da bizim tahminimiz 2023’ün ilk çeyreğinde bu süreç tamamlanır. Bizde 2023’ün ilk çeyreğinde bu süreç tamamlandıktan sonra akıllı cihazlarımızın lansmanına ve satışına başlarız.”"Satış için kristal saraya gerek yok"Yeni nesil kullanıcıların araçlarla buluşma noktalarının da değiştiğinin altını çizen TOGG CEO’su Karakaş, “Yıkıcı yaklaşımlar da sergileniyor. Biz bunların hepsini gözlemliyoruz. Yerinde ziyaret ediyoruz. Onların yaşadıkları sıkıntıları ve farklılıkları tespit ediyoruz. Çıkardığımız sonuç şu: Kullanıcıların ihtiyaçları temelde bilgi toplamak ve bunun yanında dokunarak test etmek. Bunu illaki fiziksel bir kristal saray içerisinde yapmanız gerekmiyor. O imkanı sağlayacak bir kullanıcı deneyimi ağı yeterli. Biz onun üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Yönetim kurullarımızda da konuşuyoruz. O bağlamda hem ülkemiz için, hem de Togg için en akılcı çözüm ne ise onu yapma niyetindeyiz” diye konuştu.
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scooter, mehmet gürcan karakaş, togg

TOGG CEO'su Karakaş: Gelecekte scooter ve küçük araçlar da üretebiliriz

09:41 03.01.2022
© TOGGTOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş
TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© TOGG
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TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, gelecekte farklı ulaşım çözümü üretimlerine imza atabileceklerini belirterek, şehir içi ulaşımda scooter veya küçük ulaşım araçlarını da üretebilecek bir yapıda olduklarını söyledi.
Yeni Şafak'tan Şuayip Alabay'a konuşan Karakaş, “Mikro mobilite çözümleri gelecekte TOGG’da olabilir" diyerek şehir içi ulaşımda scooter veya küçük ulaşım araçları da üretilebileceğini açıkladı.
Karakaş, "Pazardaki fırsatların gelişimiyle alakalı. 15 yıllık planlamamız dışına çıkmayacağımız anlamına gelmiyor. Yaptığımız ürünlerin yanında bahsettiğimiz mikro mobilite çözümleri teknik anlamda çok daha hızlı hareket geçirilebilecek ürünlerden oluşuyor” dedi.
TOGG fiyatlarına da değinen Karakaş, “Sonuçta ulaşılabilirlik veya rekabetçilik sadece ve sadece bulunduğunuz segmentle ilgili değil, ekosistemle beraber ulaşacağınız adetlerle de alakalı. Biz 5 modelle beraber ‘en maksimize edilmiş’ Türkiye pazarına baktığımızda adetlere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun belki küçük araç büyük araç şeklinde yer değiştirme olabilir. Önümüzde hala esnek bir zamanımız var. Oralara geldiğimizde de fiyat açısından daha ulaşılabilir noktalar o zaman olacaktır diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"2023'ün ilk çeyreğinde akıllı cihazlarımızın lansmanına başlarız"

TOGG'un testlerinde gelecekte değişecek kriterleri de hesaba katarak çalışmaların ilerlediğini aktaran Gürcan Karakaş sözlerini şöyle sürdürdü:
2022’de regülasyonların bir kısmı değişiyor. Yanılmıyorsam 14 tanesi değişiyor. Bunların içinde çarpışma testleri ile ilgili olanları da var. Örneğin; Yan yana oturan iki kişinin kafalarını çarpmaması için ortaya hava yastığı koyulması gerekiyor. Daha kanunlaşmadı. Onların hepsini biz ‘Dönüşürse ne olur?’ diyerek hesabını kitabını yaparak hareket ediyoruz. Bunların hepsi bir anda gelirse ne yapacağımız tartışıyoruz. O anlamda da bizim tahminimiz 2023’ün ilk çeyreğinde bu süreç tamamlanır. Bizde 2023’ün ilk çeyreğinde bu süreç tamamlandıktan sonra akıllı cihazlarımızın lansmanına ve satışına başlarız.”

"Satış için kristal saraya gerek yok"

Yeni nesil kullanıcıların araçlarla buluşma noktalarının da değiştiğinin altını çizen TOGG CEO’su Karakaş, “Yıkıcı yaklaşımlar da sergileniyor. Biz bunların hepsini gözlemliyoruz. Yerinde ziyaret ediyoruz. Onların yaşadıkları sıkıntıları ve farklılıkları tespit ediyoruz. Çıkardığımız sonuç şu: Kullanıcıların ihtiyaçları temelde bilgi toplamak ve bunun yanında dokunarak test etmek. Bunu illaki fiziksel bir kristal saray içerisinde yapmanız gerekmiyor. O imkanı sağlayacak bir kullanıcı deneyimi ağı yeterli. Biz onun üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Yönetim kurullarımızda da konuşuyoruz. O bağlamda hem ülkemiz için, hem de Togg için en akılcı çözüm ne ise onu yapma niyetindeyiz” diye konuştu.
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