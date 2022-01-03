https://tr.sputniknews.com/20220103/tokatta-afrikalilarin-dugun-konvoyu-goruntulendi-1052337381.html

Tokat’ta, Afrikalıların düğün konvoyu görüntülendi

Tokat’ta, Afrikalıların düğün konvoyu görüntülendi

Afrika’nın Çad ülkesinde yaşayan Halime Saleh ile Mahamat Hassouba, Tokat'ta dünyaevine girdi. Yeğenleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde okuyan çift... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T02:49+0300

2022-01-03T02:49+0300

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türkiye

afrika

düğün konvoyu

afrikalılar

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Afrikalı çiftin düğün konvoyu için yöresel kıyafetleri ile otomobillerin camlarından dışarı sarkarak tur atan Afrikalıların o anları kameralara yansıdı. Konvoyun ardından bir otelde düzenlenen düğün merasimine yabancı öğrencilerin yanı sıra Türk misafirleri de katıldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Mahamat Hassouba, Çad kültürünü Türkiye’ye tanıtmak için Tokat’ta düğün yaptıklarını kaydetti.

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afrika, düğün konvoyu, afrikalılar