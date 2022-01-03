Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220103/tokatta-afrikalilarin-dugun-konvoyu-goruntulendi-1052337381.html
Tokat’ta, Afrikalıların düğün konvoyu görüntülendi
Tokat’ta, Afrikalıların düğün konvoyu görüntülendi
Afrika’nın Çad ülkesinde yaşayan Halime Saleh ile Mahamat Hassouba, Tokat'ta dünyaevine girdi. Yeğenleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde okuyan çift... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T02:49+0300
2022-01-03T02:57+0300
türkiye
afrika
düğün konvoyu
afrikalılar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052337426_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_3277c6eeee8411a011a1d3397e859a7c.jpg
Afrikalı çiftin düğün konvoyu için yöresel kıyafetleri ile otomobillerin camlarından dışarı sarkarak tur atan Afrikalıların o anları kameralara yansıdı. Konvoyun ardından bir otelde düzenlenen düğün merasimine yabancı öğrencilerin yanı sıra Türk misafirleri de katıldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Mahamat Hassouba, Çad kültürünü Türkiye’ye tanıtmak için Tokat’ta düğün yaptıklarını kaydetti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052337426_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_e8d9e044172cf9babb7cfac20a759dde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afrika, düğün konvoyu, afrikalılar

Tokat’ta, Afrikalıların düğün konvoyu görüntülendi

02:49 03.01.2022 (güncellendi: 02:57 03.01.2022)
© İHATokat'ta, Afrikalıların düğünü
Tokat'ta, Afrikalıların düğünü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© İHA
Abone ol
Afrika’nın Çad ülkesinde yaşayan Halime Saleh ile Mahamat Hassouba, Tokat'ta dünyaevine girdi. Yeğenleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde okuyan çift düğünlerini Tokat'ta yaptı.
Afrikalı çiftin düğün konvoyu için yöresel kıyafetleri ile otomobillerin camlarından dışarı sarkarak tur atan Afrikalıların o anları kameralara yansıdı.
Konvoyun ardından bir otelde düzenlenen düğün merasimine yabancı öğrencilerin yanı sıra Türk misafirleri de katıldı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Mahamat Hassouba, Çad kültürünü Türkiye’ye tanıtmak için Tokat’ta düğün yaptıklarını kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce