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Tokat’ta, Afrikalıların düğün konvoyu görüntülendi
Tokat’ta, Afrikalıların düğün konvoyu görüntülendi
Afrika’nın Çad ülkesinde yaşayan Halime Saleh ile Mahamat Hassouba, Tokat'ta dünyaevine girdi. Yeğenleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde okuyan çift... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T02:49+0300
2022-01-03T02:49+0300
2022-01-03T02:57+0300
türkiye
afrika
düğün konvoyu
afrikalılar
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Afrikalı çiftin düğün konvoyu için yöresel kıyafetleri ile otomobillerin camlarından dışarı sarkarak tur atan Afrikalıların o anları kameralara yansıdı. Konvoyun ardından bir otelde düzenlenen düğün merasimine yabancı öğrencilerin yanı sıra Türk misafirleri de katıldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Mahamat Hassouba, Çad kültürünü Türkiye’ye tanıtmak için Tokat’ta düğün yaptıklarını kaydetti.
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afrika, düğün konvoyu, afrikalılar
Tokat’ta, Afrikalıların düğün konvoyu görüntülendi 02:49 03.01.2022 (güncellendi: 02:57 03.01.2022)
Afrika’nın Çad ülkesinde yaşayan Halime Saleh ile Mahamat Hassouba, Tokat'ta dünyaevine girdi. Yeğenleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde okuyan çift düğünlerini Tokat'ta yaptı.
Afrikalı çiftin düğün konvoyu için yöresel kıyafetleri ile otomobillerin camlarından dışarı sarkarak tur atan Afrikalıların o anları kameralara yansıdı.
Konvoyun ardından bir otelde düzenlenen düğün merasimine yabancı öğrencilerin yanı sıra Türk misafirleri de katıldı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Mahamat Hassouba,
Çad kültürünü Türkiye’ye tanıtmak için Tokat’ta düğün yaptıklarını kaydetti.