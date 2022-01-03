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https://tr.sputniknews.com/20220103/toprak-mahsulleri-ofisinden-ekmeklik-bugday-ve-arpaya-zam-1052366119.html
Toprak Mahsulleri Ofisi'nden ekmeklik buğday ve arpaya zam
Toprak Mahsulleri Ofisi'nden ekmeklik buğday ve arpaya zam
Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO), 2022 yılı ocak ayında da hububat ve bakliyat satışlarına devam edileceğini bildirdi. Ocak ayında arpanın 2.550 lira, ekmeklik... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T20:33+0300
2022-01-03T20:33+0300
ekonomi
ekmek
zam
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
buğday
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TMO'dan yapılan açıklamada, Kurumun hasat başından bu yana kuraklık başta olmak üzere gerek iç gerekse dış piyasadaki gelişmeleri yakından takip ettiği, gereken tedbirleri ivedilikle hayata geçirdiği belirtildi.Bu kapsamda öncelikle artan hammadde fiyatlarının et, süt ve yem üreticilerimizin maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek üzere temmuz ayından itibaren Yem Regülasyon Çalışması kapsamında satışlara başlandığı, eylül ayı itibarıyla da Un Regülasyon Çalışması kapsamında un sektörüne yönelik ekmeklik buğday satışlarına başlandığı hatırlatıldı.Açıklamada şöyle devam edildi:"Un Regülasyon Çalışması ile TMO stoklarındaki ekmeklik buğdayın, un fiyatlarını makul seviyede tutacak şekilde taahhütname karşılığında satışı yapılmakta böylece ekmeğin hammaddesi olan unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafımıza ulaşması sağlanmaktadır.2022 yılı Ocak ayında da hububat ve bakliyat satışlarına devam edilecek olup bu kapsamda;Kuruluşumuzca arpa satışlarımız 2.550 TL/Ton fiyatla, peşin bedel mukabili olarak besici ve yetiştiricilerimize,Ekmeklik buğday satışlarımız 3.275–3.225 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak un fabrikalarına ve bulgur fabrikalarınaMakarnalık Buğday satışlarımız 3.950-3.900 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak bulgur fabrikalarına.Mısır satışlarımız 2.950 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak kanatlı hayvan ve büyükbaş yetiştiricilerine yönelik satış yapılacaktır.3-12 Ocak'ta başvuru yapılacakArpa, Buğday ve Mısır satışlarımız için başvurular 03 Ocak - 12 Ocak 2022 (dahil) tarihleri arasında alınacaktır.Un fabrikaları fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde (03 Ocak – 12 Ocak 2022 (dahil) saat 17.00’a kadar) TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır.Ocak ayında satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi 26 Ocak 2022(dahil) tarihinde sona erecektir.Ocak ayında tahsis yapılan başvuru sahiplerinden 26 Ocak 2022 (dahil) tarihine kadar parasını yatırmış olanlara Ocak ayı fiyatlarıyla 18 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar teslimat yapılabilecektir.Aralık ayı buğday tahsisleri için parasını yatırmış olanların teslimatlarına 31 Ocak 2022’ye (dahil) kadar Aralık ayı fiyatlarıyla, kasım ayı arpa ve mısır tahsisleri için parasını yatırmış olanların teslimatlarına Kasım ayı fiyatlarıyla 31 Ocak 2022 (dahil) tarihine kadar devam edilecektir."Satış fiyatları Aralık 2021'de şu şekilde gerçekleşmişti: Arpa 2.000 lira, ekmeklik buğday 2.626-2.675 lira, makarnalık buğday 3.200-3.250 lira, mısır fiyatı 2.500 lira.
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ekmek, zam, toprak mahsulleri ofisi (tmo), buğday

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden ekmeklik buğday ve arpaya zam

20:33 03.01.2022
© DHABuğday
Buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© DHA
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Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO), 2022 yılı ocak ayında da hububat ve bakliyat satışlarına devam edileceğini bildirdi. Ocak ayında arpanın 2.550 lira, ekmeklik buğdayın 3.225–3.275 lira, makarnalık buğdayın 3.900-3.950 lira, mısır fiyatının 2.950 liraya satılacağı belirtildi.
TMO'dan yapılan açıklamada, Kurumun hasat başından bu yana kuraklık başta olmak üzere gerek iç gerekse dış piyasadaki gelişmeleri yakından takip ettiği, gereken tedbirleri ivedilikle hayata geçirdiği belirtildi.
Bu kapsamda öncelikle artan hammadde fiyatlarının et, süt ve yem üreticilerimizin maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek üzere temmuz ayından itibaren Yem Regülasyon Çalışması kapsamında satışlara başlandığı, eylül ayı itibarıyla da Un Regülasyon Çalışması kapsamında un sektörüne yönelik ekmeklik buğday satışlarına başlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada şöyle devam edildi:
"Un Regülasyon Çalışması ile TMO stoklarındaki ekmeklik buğdayın, un fiyatlarını makul seviyede tutacak şekilde taahhütname karşılığında satışı yapılmakta böylece ekmeğin hammaddesi olan unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafımıza ulaşması sağlanmaktadır.
2022 yılı Ocak ayında da hububat ve bakliyat satışlarına devam edilecek olup bu kapsamda;
Kuruluşumuzca arpa satışlarımız 2.550 TL/Ton fiyatla, peşin bedel mukabili olarak besici ve yetiştiricilerimize,
Ekmeklik buğday satışlarımız 3.275–3.225 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak un fabrikalarına ve bulgur fabrikalarına
Makarnalık Buğday satışlarımız 3.950-3.900 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak bulgur fabrikalarına.
Mısır satışlarımız 2.950 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak kanatlı hayvan ve büyükbaş yetiştiricilerine yönelik satış yapılacaktır.

3-12 Ocak'ta başvuru yapılacak

Arpa, Buğday ve Mısır satışlarımız için başvurular 03 Ocak - 12 Ocak 2022 (dahil) tarihleri arasında alınacaktır.
Un fabrikaları fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde (03 Ocak – 12 Ocak 2022 (dahil) saat 17.00’a kadar) TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır.
Ocak ayında satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi 26 Ocak 2022(dahil) tarihinde sona erecektir.
Ocak ayında tahsis yapılan başvuru sahiplerinden 26 Ocak 2022 (dahil) tarihine kadar parasını yatırmış olanlara Ocak ayı fiyatlarıyla 18 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar teslimat yapılabilecektir.
Aralık ayı buğday tahsisleri için parasını yatırmış olanların teslimatlarına 31 Ocak 2022’ye (dahil) kadar Aralık ayı fiyatlarıyla, kasım ayı arpa ve mısır tahsisleri için parasını yatırmış olanların teslimatlarına Kasım ayı fiyatlarıyla 31 Ocak 2022 (dahil) tarihine kadar devam edilecektir."

Satış fiyatları Aralık 2021'de şu şekilde gerçekleşmişti: Arpa 2.000 lira, ekmeklik buğday 2.626-2.675 lira, makarnalık buğday 3.200-3.250 lira, mısır fiyatı 2.500 lira.
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