https://tr.sputniknews.com/20220103/trafikte-tartistigi-surucuye-metreyle-saldirdi-1052336186.html

Trafikte tartıştığı sürücüye metreyle saldırdı

Trafikte tartıştığı sürücüye metreyle saldırdı

Sultangazi'de iki sürücünün arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri diğerine eline aldığı metreyle saldırdı. Kavgayı çevredeki... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

trafik

trafik kazası

sultangazi

kavga

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Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde caddede ilerleyen iki otomobilin sürücüsü arasında gece saat 00.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Sürücüler araçlarını yol kenarına bırakarak cadde ortasında tartışmaya devam etti. Daha sonra sürücülerden biri yanındaki arkadaşıyla diğer sürücüye saldırdı. Diğer sürücüde kendini korumak için karşılık verince kavga bir anda büyüdü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırırken, birinin elindeki metreyle saldırdığı görüldü. Bir vatandaş araya girerek kavgayı ayırdı ve iki tarafında otomobiline binmesini sağladı. Ancak elinde metre olan sürücü otomobiliyle geri geri giderek kavga ettiği sürücünün otomobiline yanaştı. İddialara göre sürücü yanaştığı otomobile, aracıyla hafifçe çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

türkiye

istanbul

sultangazi

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istanbul, trafik, trafik kazası, sultangazi, kavga