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Trafikte tartıştığı sürücüye metreyle saldırdı
Trafikte tartıştığı sürücüye metreyle saldırdı
Sultangazi'de iki sürücünün arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri diğerine eline aldığı metreyle saldırdı. Kavgayı çevredeki... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T00:35+0300
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türkiye
istanbul
trafik
trafik kazası
sultangazi
kavga
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Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde caddede ilerleyen iki otomobilin sürücüsü arasında gece saat 00.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Sürücüler araçlarını yol kenarına bırakarak cadde ortasında tartışmaya devam etti. Daha sonra sürücülerden biri yanındaki arkadaşıyla diğer sürücüye saldırdı. Diğer sürücüde kendini korumak için karşılık verince kavga bir anda büyüdü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırırken, birinin elindeki metreyle saldırdığı görüldü. Bir vatandaş araya girerek kavgayı ayırdı ve iki tarafında otomobiline binmesini sağladı. Ancak elinde metre olan sürücü otomobiliyle geri geri giderek kavga ettiği sürücünün otomobiline yanaştı. İddialara göre sürücü yanaştığı otomobile, aracıyla hafifçe çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
türkiye
istanbul
sultangazi
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istanbul, trafik, trafik kazası, sultangazi, kavga

Trafikte tartıştığı sürücüye metreyle saldırdı

00:35 03.01.2022
© DHASultangazi'de iki sürücünün arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri diğerine eline aldığı metreyle saldırdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.
Sultangazi'de iki sürücünün arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri diğerine eline aldığı metreyle saldırdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© DHA
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Sultangazi'de iki sürücünün arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri diğerine eline aldığı metreyle saldırdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.
Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde caddede ilerleyen iki otomobilin sürücüsü arasında gece saat 00.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.
Sürücüler araçlarını yol kenarına bırakarak cadde ortasında tartışmaya devam etti. Daha sonra sürücülerden biri yanındaki arkadaşıyla diğer sürücüye saldırdı. Diğer sürücüde kendini korumak için karşılık verince kavga bir anda büyüdü.
Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırırken, birinin elindeki metreyle saldırdığı görüldü.
Bir vatandaş araya girerek kavgayı ayırdı ve iki tarafında otomobiline binmesini sağladı. Ancak elinde metre olan sürücü otomobiliyle geri geri giderek kavga ettiği sürücünün otomobiline yanaştı.
İddialara göre sürücü yanaştığı otomobile, aracıyla hafifçe çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
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