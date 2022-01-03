https://tr.sputniknews.com/20220103/tuik-acikladi-izmirde-zam-sampiyonu-patlican-en-cok-ucuzlayan-urun-karnabahar-oldu-1052371038.html

TÜİK açıkladı: İzmir'de zam şampiyonu patlıcan, en çok ucuzlayan ürün karnabahar oldu

TÜİK açıkladı: İzmir'de zam şampiyonu patlıcan, en çok ucuzlayan ürün karnabahar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 34, aylık yüzde 13,01 arttı. İzmir’de zam şampiyonu ürün... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T23:22+0300

2022-01-03T23:22+0300

2022-01-03T23:27+0300

ekonomi

patlıcan

izmir

tüik

karnabahar

tüfe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102524/37/1025243748_0:54:1051:645_1920x0_80_0_0_2daac25af8fd1446aaf1bce4056a3174.jpg

Türkiye genelinde TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.İzmir'de ise TÜFE’de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,01, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34, ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,96 artış gerçekleşti. Patlıcan zam şampiyonu oldu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir’de 2021 yılı Aralık ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 69,16’lık artışla patlıcan oldu. Bu ürünü yüzde 66,73’lük artışla yazım ve çizim kağıtları, yüzde 55,54’lük artışla salatalık, yüzde 47,95’lik artışla buğday unu ve yüzde 43,95’lik artışla margarin ücreti takip etti. En çok karnabahar ucuzladı İzmir'de 2021 yılı Aralık ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında karnabahar geldi. Aralık ayında karnabahar yüzde 26,36 düşerken bu ürünü fiyatı yüzde 10,48 düşen portakal ve fiyatı yüzde 10,30 düşen kıvırcık izledi.

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

patlıcan, izmir, tüik, karnabahar, tüfe