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https://tr.sputniknews.com/20220103/tuik-acikladi-izmirde-zam-sampiyonu-patlican-en-cok-ucuzlayan-urun-karnabahar-oldu-1052371038.html
TÜİK açıkladı: İzmir'de zam şampiyonu patlıcan, en çok ucuzlayan ürün karnabahar oldu
TÜİK açıkladı: İzmir'de zam şampiyonu patlıcan, en çok ucuzlayan ürün karnabahar oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 34, aylık yüzde 13,01 arttı. İzmir’de zam şampiyonu ürün... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T23:22+0300
2022-01-03T23:27+0300
ekonomi
patlıcan
izmir
tüik
karnabahar
tüfe
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Türkiye genelinde TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.İzmir'de ise TÜFE’de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,01, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34, ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,96 artış gerçekleşti. Patlıcan zam şampiyonu oldu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir’de 2021 yılı Aralık ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 69,16’lık artışla patlıcan oldu. Bu ürünü yüzde 66,73’lük artışla yazım ve çizim kağıtları, yüzde 55,54’lük artışla salatalık, yüzde 47,95’lik artışla buğday unu ve yüzde 43,95’lik artışla margarin ücreti takip etti. En çok karnabahar ucuzladı İzmir'de 2021 yılı Aralık ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında karnabahar geldi. Aralık ayında karnabahar yüzde 26,36 düşerken bu ürünü fiyatı yüzde 10,48 düşen portakal ve fiyatı yüzde 10,30 düşen kıvırcık izledi.
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patlıcan, izmir, tüik, karnabahar, tüfe

TÜİK açıkladı: İzmir'de zam şampiyonu patlıcan, en çok ucuzlayan ürün karnabahar oldu

23:22 03.01.2022 (güncellendi: 23:27 03.01.2022)
© FlickrPatlıcan
Patlıcan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© Flickr
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 34, aylık yüzde 13,01 arttı. İzmir’de zam şampiyonu ürün yüzde 69,16’lık artışla patlıcan olurken, en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 26,36'lık düşüşle karnabahar oldu.
Türkiye genelinde TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.
İzmir'de ise TÜFE’de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,01, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34, ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,96 artış gerçekleşti.

Patlıcan zam şampiyonu oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir’de 2021 yılı Aralık ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 69,16’lık artışla patlıcan oldu. Bu ürünü yüzde 66,73’lük artışla yazım ve çizim kağıtları, yüzde 55,54’lük artışla salatalık, yüzde 47,95’lik artışla buğday unu ve yüzde 43,95’lik artışla margarin ücreti takip etti.

En çok karnabahar ucuzladı

İzmir'de 2021 yılı Aralık ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında karnabahar geldi. Aralık ayında karnabahar yüzde 26,36 düşerken bu ürünü fiyatı yüzde 10,48 düşen portakal ve fiyatı yüzde 10,30 düşen kıvırcık izledi.
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