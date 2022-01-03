Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmekte makul bir fiyat artışı gündeme gelecek

"Bizim amacımız 2022 yılında da makul bir artışla ekmeğin fiyatını belirleyip ve buna göre götürmek olacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğdaydaki artışından dolayı un fiyatlarında yüzde 16 artış oldu ama bir tek un değil, asgari ücretlide yüzde 50 artış meydana geldi, işçilik arttı. İşletme giderlerimizde artış olmayan kalem yok. İşletme giderlerimizde elektrikte zam var, doğal gazda zam var. Buna paralel olarak yine esnafımızın ayakta durabilmesi için ekmekte makul bir fiyat artışı gündeme mutlaka gelecektir. Ama bu demek değildir ki hemen ocak ayının içerisinde tüm Türkiye'de ekmek fiyatları ciddi anlamda artacak. Böyle bir algının kamuoyunda yer almasını doğru bulmuyoruz."