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https://tr.sputniknews.com/20220103/turkiye-firincilar-federasyonu-ekmekte-makul-bir-fiyat-artisi-gundeme-gelecek-1052356115.html
Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmekte makul bir fiyat artışı gündeme gelecek
Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmekte makul bir fiyat artışı gündeme gelecek
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "İşletme giderlerimizde, elektrikte, doğal gazda zam var. Esnafımızın ayakta durabilmesi için ekmekte makul bir... 03.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-03T15:34+0300
2022-01-03T15:51+0300
ekmek
ekonomi
türkiye fırıncılar federasyonu
zam
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, federasyon genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. 2021’in ocak ayında ekmeğin kilogram fiyatının azami 10 lira olduğunu hatırlatan Balcı, şu an ekmeğin kilogramının 12 liradan satıldığını söyledi:‘İşletme giderlerimizde artış olmayan kalem yok’Balcı, ekmek fiyatını belirlerken hem tüketici hem de üreticiyi düşünmek zorunda olduklarını söyledi:‘Ekmeğin siyasete alet edilmesi doğru değil'Başkan Balcı, fırıncıların fedakarlık yaptığı bir ortamda ekmeğin siyasete alet edilmesini doğru bulmadığına dikkat çekti:'Hedefimiz 15 liranın altında tutmak'Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, protein değeri daha düşük unun piyasaya sürüldüğü iddialarının doğru olmadığını belirtirken, 2022'deki ekmek fiyatını 15 liranın altında tutmayı hedeflediklerini söyledi:
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ekmek, türkiye fırıncılar federasyonu, zam

Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmekte makul bir fiyat artışı gündeme gelecek

15:34 03.01.2022 (güncellendi: 15:51 03.01.2022)
© İHAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© İHA
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "İşletme giderlerimizde, elektrikte, doğal gazda zam var. Esnafımızın ayakta durabilmesi için ekmekte makul bir fiyat artışı mutlaka gündeme gelecek ama bu demek değildir ki hemen ocak ayının içerisinde fiyatlar ciddi anlamda artacak. Böyle bir algının kamuoyunda yer almasını doğru bulmuyoruz" dedi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, federasyon genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
2021’in ocak ayında ekmeğin kilogram fiyatının azami 10 lira olduğunu hatırlatan Balcı, şu an ekmeğin kilogramının 12 liradan satıldığını söyledi:
"İllere göre fiyat ve gram farklılığı olsa da 12 liranın üzerinde 12.5 lira olan birkaç vilayetimiz var. 200 gram ekmek 2.5 liradan satıldığında kilogram fiyatı 12.5 liraya denk geliyor. Bunun yanında 250 gram ekmek 3 liraya satıldığında da kilogram fiyatı 12 liraya denk gelmekte. Yani geçtiğimiz yıl içerisinde birçok girdimize rağmen ciddi anlamda fiyat artışı meydana gelmesinden dolayı ekmekteki fiyat artışının yüzde 20 olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz.”

‘İşletme giderlerimizde artış olmayan kalem yok’

Balcı, ekmek fiyatını belirlerken hem tüketici hem de üreticiyi düşünmek zorunda olduklarını söyledi:
"Bizim amacımız 2022 yılında da makul bir artışla ekmeğin fiyatını belirleyip ve buna göre götürmek olacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğdaydaki artışından dolayı un fiyatlarında yüzde 16 artış oldu ama bir tek un değil, asgari ücretlide yüzde 50 artış meydana geldi, işçilik arttı. İşletme giderlerimizde artış olmayan kalem yok. İşletme giderlerimizde elektrikte zam var, doğal gazda zam var. Buna paralel olarak yine esnafımızın ayakta durabilmesi için ekmekte makul bir fiyat artışı gündeme mutlaka gelecektir. Ama bu demek değildir ki hemen ocak ayının içerisinde tüm Türkiye'de ekmek fiyatları ciddi anlamda artacak. Böyle bir algının kamuoyunda yer almasını doğru bulmuyoruz."

‘Ekmeğin siyasete alet edilmesi doğru değil'

Başkan Balcı, fırıncıların fedakarlık yaptığı bir ortamda ekmeğin siyasete alet edilmesini doğru bulmadığına dikkat çekti:
"'Ekmek fiyatı aşırı pahalanacak, ekmeği yakında 4-5 liradan tüketeceğiz'. Böyle bir şey bizim gündemimizde yokken kamuoyunda bunun gündeme gelmesi şahsımızı ve fedakarlık yapan fırıncı esnafımızı rahatsız etmektedir. Biz yerel yönetimlerin dar gelirli vatandaşa ucuz ekmek temini noktasında çalışma yapmasına dün karşı olmadık, bugün de karşı değiliz. Belediyeler fırıncı esnafımızla yapacağı ortak çalışma ile dar gelirli vatandaşlara ucuz ekmek sağlayabilirler. Bunun örnekleri var. Dar gelirli vatandaşımızın bu kış günü kuyrukta ucuz ekmek almak adına saatlerdir beklemesi sizleri rahatsız ediyorsa aynı dar gelirli vatandaşımız su ücreti de ödüyor. Onun suyuna da zam yapmayacaksınız. Onun suyu kesildiğinde ona gecikme faizi uygulamayacaksınız. Açma kapama parası uygulamayacaksınız."

'Hedefimiz 15 liranın altında tutmak'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, protein değeri daha düşük unun piyasaya sürüldüğü iddialarının doğru olmadığını belirtirken, 2022'deki ekmek fiyatını 15 liranın altında tutmayı hedeflediklerini söyledi:
"Biz bu süreçte ayakta durmanın mücadelesini veriyoruz. Azami fiyatta kilogram fiyatının 15 liranın üzerinde olmaması için çalışıyoruz. 14 lira olduğunda 210 gram ekmek 3 lira olur. 15 lira olduğunda 200 gram ekmek 3 lira olur. Fiyatlar illere göre değişiklik arz edebilir."
Antalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
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Van'da ekmeğe zam
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