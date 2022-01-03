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Türkiye'de son 24 saatte 44 bin 869 vaka tespit edildi, 160 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 44 bin 869 vaka tespit edildi, 160 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi. 03.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-03T21:11+0300
vaka
son dakika
vaka sayısı
koronavirüs
omicron
koronavirüs
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında son bilgileri paylaştığı Twitter hesabından "Ne yapmalıyız? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız" açıklamasını yaptı.
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vaka, son dakika, vaka sayısı, koronavirüs, omicron, fahrettin koca

Türkiye'de son 24 saatte 44 bin 869 vaka tespit edildi, 160 kişi hayatını kaybetti

20:52 03.01.2022 (güncellendi: 21:11 03.01.2022)
© AAVaka Türkiye
Vaka Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
© AA
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Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında son bilgileri paylaştığı Twitter hesabından "Ne yapmalıyız? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız" açıklamasını yaptı.
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