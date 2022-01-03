https://tr.sputniknews.com/20220103/ucagin-tuvalet-copunde-yeni-dogmus-bir-bebek-bulundu-anne-yargilanacak-1052360162.html

Uçağın tuvalet çöpünde yeni doğmuş bir bebek bulundu: Anne yargılanacak

Uçağın tuvalet çöpünde yeni doğmuş bir bebek bulundu: Anne yargılanacak

Doğu Afrika ülkesi Mauritius'ta bir uçağın tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğmuş bir erkek bebek bulundu. Uçakta doğum yaptığından şüphelenilen Madagaskarlı 20... 03.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-03T17:03+0300

2022-01-03T17:03+0300

2022-01-03T17:02+0300

dünya

madagaskar

uçak

gözaltı

mauritius

doğum

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Madagaskar'dan havalanan Doğu Afrika ülkesi Mauritius'un Sir Seewoosagur Ramgoolam Uluslararası Havalimanı'na inen Air Mauritius uçağında terk edilmiş bir bebek bulundu. Bebek, görevlilerin uçuş sonrası rutin kontrolleri sırasında kan lekeli tuvalet kağıtlarını görmeleri sonucunda bulundu. Bulunan yeni doğan bebek tedavi için hastaneye kaldırılırken, yolcular da yetkililer tarafından sorgulandı. Çocuğun annesi olduğundan şüphelenilen ve başlangıçta çocuğun kendisine ait olduğunu inkar eden bir kadın ise, yapılan muayene sonucunda yeni doğum yaptığı anlaşılınca gözaltına alındı. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Mauritius'a iki yıllık çalışma izniyle gelen Madagaskarlı kadın, taburcu olduktan sonra sorgulanacak ve yeni doğan bebeğini terk etmekle suçlanacak.

https://tr.sputniknews.com/20211210/bahcede-yeni-dogmus-bebek-bulundu-muhtemelen-ben-gitmeden-15-20-dakika-once-dunyaya-gelmisti-1051628261.html

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madagaskar, uçak, gözaltı, mauritius, doğum